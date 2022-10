The Crown 5: i character poster svelano tutti i personaggi

Le nuove immagini rilasciate da Netflix mostrano i protagonisti di The Crown 5, in arrivo il 9 novembre, ecco i character poster.

Manca pochissimo all'uscita fi The Crown 5, la nuova stagione dell'acclamata serie Netflix sulla Famiglia Reale inglese che, a pochi mesi dalla morte della Regina Elisabetta II, è più attesa che mai.

I nuovi character poster rilasciati con la tagline "Una casa divisa" ci rivelano su cosa si concentreranno i nuovi episodi e quali saranno i personaggi principali attorno a cui si snoderà la storia che, stando alle parole di Dominic West, sarà alquanto "tumultuosa".

Sarà proprio Dominic West a indossare nella serie The Crown i panni del Principe Carlo e in una delle immagini lo vediamo ritratto accanto a Imelda Staunton nel ruolo della Regina, mentre la Principessa Diana interpretata da Elizabeth Debicki si trova in disparte, separata dai due. Un dipinto evocativo di ciò che vedremo in questa nuova stagione, senza dubbio.

Le immagini mostrano anche Jonathan Pryce nel ruolo del Principe Filippo e Khalid Abdalla e Salim Daw rispettivamente in quelli di Dodi Al-Fayed e del padre Mohammad Al-Fayed.

Nella quinta stagione la Famiglia Reale si troverà di fronte alla sfida più grande che abbia mai affrontato, poiché a essere messa in discussione è il ruolo dei Reali stessi nell'Inghilterra degli anni '90. La frattura tra il popolo della Gran Bretagna e la monarchia fa da sfondo a una ben più profonda spaccatura, quella tra Carlo e Diana. La tumultuosa rottura del matrimonio e il disfacimento della "coppia da favola", seguito morbosamente da fotografi e giornalisti, che porterà alla morte della Principessa Diana sarà infatti il nucleo di The Crown 5.

Dal 9 novembre potremo vedere, inoltre, Olivia Williams nei panni di Camilla Parker-Bowles (oggi Regina Consorte) e il suo avvicinamento con il Principe Carlo, ma anche la Principessa Margaret interpretata da Lesley Manville e Marcia Warren nel ruolo di Regina Madre.