The Crown 4: "Solo una serie di finzione, Netflix deve inserire un disclaimer"

The Crown 4 è stata distribuita da poco su Netflix e ha scatenato le polemiche: proprio oggi, il Ministro della Cultura ha chiesto di far inserire un disclaimer che spieghi che si tratta di una serie di finzione.

The Crown 4 è stata distribuita su Netflix a partire dallo scorso 15 novembre e, immediatamente, ha attirato su di sé l'attenzione di tutto il mondo - in particolar modo di quello inglese. Proprio oggi, Oliver Dowden, segretario di Stato per il digitale, la cultura, i media e lo sport nel Regno Unito ha chiesto al colosso del video on demand un disclaimer che spieghi che la serie è un prodotto di finzione e di non considerarla come se fosse un documentario o un biopic basato su fatti autenticamente avvenuti.

La quarta stagione della serie - di cui abbiamo parlato nel nostro approfondimento dedicato a The Crown 4, la miglior serie dell'anno - ricopre un arco temporale che va dal primo incontro tra Carlo e Lady Diana Spencer nel 1977 fino al 1990, anno delle dimissioni di Margaret Thatcher, prima donna a ricoprire la carica di primo ministro nella storia del Regno Unito.

The Crown: Olivia Colman nel ruolo di Elisabetta

A proposito della sua richiesta a Netflix, Oliver Dowden ha dichiarato al Daily Mail: "Si tratta di un bellissimo lavoro di finzione come molti altri prodotti del genere. Per questo motivo, Netflix dovrebbe essere chiara fin dall'inizio. Senza una dichiarazione del genere da parte di Netflix, ho paura che le generazioni più giovani possano dare credito a quanto mostrato dalla serie e scambiare la finzione per realtà".

Dowden scriverà una richiesta ufficiale a Netflix affinché all'inizio di ogni puntata di The Crown venga precisato che si tratta di un prodotto di finzione. La richiesta di Dowden è stata senza dubbio spronata dal timore che una serie del genere possa danneggiare l'immagine della monarchia inglese. Netflix non ha ancora risposto alla richiesta di commento da parte di Variety.

The Crown: un'immagine di Emma Corrin

Come riporta nuovamente Variety, anche Charles Spencer - il fratello della Principessa Diana - si è soffermato sulla necessità di un disclaimer. L'uomo ha dichiarato a ITV: "Sarebbe utile se, prima di ogni episodio di The Crown, venisse inserito un disclaimer con l'obiettivo di precisare che la serie è semplicemente basata su eventi reali che, però, non aderiscono del tutto al vero. In questo modo, gli utenti capirebbero che si tratta di mera drammaturgia".

La Principessa Diana è una delle figure fondamentali su cui si focalizza l'attenzione della quarta stagione di The Crown, incentrata anche sui suoi problemi con la bulimia. Intervistata da Variety, Emma Corrin - l'attrice che ha prestato il volto a Lady D - ha dichiarato: "Le scene in cui Lady Diana lotta contro la bulimia sono state davvero difficili da interpretare. Calarmi nella parte mi ha fatto aderire alla sua figura e mi ha fatto provare sentimenti molto profondi. Nel frattempo, però, ero anche molto stanca. In fin dei conti, non si tratta di provare gli stessi sentimenti provati nella realtà dal personaggio che interpreti ma di riprodurli. Il mio lavoro è proprio questo".