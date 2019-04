The Crown 4: Lady Diana Spencer avrà il volto di Emma Corrin

The Crown 4 ha trovato la giusta interprete per il ruolo di Lady Diana Spencer: sarà Emma Corrin a recitare nella serie Netflix con l'iconico ruolo della moglie del principe Carlo.

Le riprese dei nuovi episodi inizieranno in autunno e la produzione ha svelato che inizialmente la storia avrebbe dovuto essere inserita nel terzo ciclo di episodi, in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming.

L'attrice, commentando la possibilità di interpretare la principessa Diana, ha dichiarato: "Sono eccitata e onorata nell'entrare a far parte del cast di The Crown nella sua quarta stagione. Seguo con passione la serie fin dal primo episodio e pensare di unirmi a questa famiglia di attori incredibilmente talentuosa è semplicemente surreale. La principessa Diana era un'icona e il suo effetto sul mondo rimane profondo ed è una fonte di ispirazione. Poter esplorare la sua vita attraverso la sceneggiatura di Peter Morgan è l'opportunità più eccezionale di sempre e mi impegnerò per renderle giustizia!"

Emma Corrin will play Lady Diana Spencer in The Crown Season Four. Filming will begin later this year. pic.twitter.com/kJM6eZlqeY — The Crown (@TheCrownNetflix) April 9, 2019

La principessa del Galles avrà quindi il volto di Emma, prossimamente tra i protagonisti anche della serie Pennyworth, e Peter Morgan ha sottolineato che la giovane star ha conquistato la produzione con il suo talento e possiede la bellezza e l'innocenza che Diana aveva in gioventù. Corrin, inoltre, ha la capacità di interpretare il ruolo seguendo il passaggio da teenager anonima a icona di un'intera generazione.

La terza stagione della serie dedicata a Elisabetta II è caratterizzata da un totale cambiamento nel cast: Olivia Colman e Tobias Menzies saranno la sovrana e il principe Filippo, e nel cast ci sono anche Helena Bonham Carter, Jason Watkins, Josh O'Connor, Emerald Fennell, e Marion Bailey.