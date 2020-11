The Crown 4, la Famiglia Reale sconvolta da "Un ritratto crudele e ingiusto"?

Gli addetti ai lavori della Famiglia Reale hanno definito crudele e non accurata The Crown 4, disponibile su Netflix dal 15 novembre. Secondo quanto riferito, il principe William sarebbe arrabbiato con la serie tv perché sfrutterebbe il matrimonio dei suoi genitori, Carlo e Diana, e lo presenterebbe in modo falso.

La Principessa Diana con i suoi due figli, Harry e William

Da domenica, ovvero da quando su Netflix è stata rilasciata la stagione 4 della serie Netflix - di cui abbiamo parlato nella recensione di The Crown 4 - sui social non si fa che parlare degli intrighi che hanno visto protagonisti i membri della famiglia reale britannica. Come prevedibile, a calamitare l'attenzione della gente è soprattutto la relazione tra il Principe Carlo e Lady Diana, che in questi nuovi episodi vediamo giovanissima, interpretata dalla new entry Emma Corrin. L'opera di Peter Morgan ha riacceso polemiche mai del tutto sopite, riguardanti il matrimonio tra il principe di Galles e quella che sin da subito è stata ribattezzata "la principessa del popolo". La serie tv ha descritto dettagliatamente la crisi che ha visto protagonista Diana Spencer sin dai primi momenti in cui ha messo piede a Buckingham Palace, lasciando emergere anche la quasi totale indifferenza che Carlo provava nei suoi confronti, in quanto innamorato di Camilla Parker Bowles.

The Crown 4: gli interpreti di Carlo e Diana in una scena

A quanto pare, però, la sceneggiatura di The Crown 4 ha fatto storcere il naso alla famiglia reale, che considererebbe "crudele" e "inaccurata" la ricostruzione dei fatti che vediamo nello show. Secondo quanto riferito nelle scorse ore, il principe William sarebbe arrabbiato con la serie tv perché secondo lui "sfrutta" il matrimonio dei suoi genitori e lo presenta "in modo falso" soltanto per fare soldi. Il duca di Cambridge avrebbe inoltre smentito la "scenata" di Diana durante le prove matrimoniali, quando cioè scopre l'esistenza di un braccialetto che Carlo aveva commissionato per Camilla.

I Principi Harry e William sul set di Star Wars: ep. VIII

Il biografo reale Penny Junor ha dichiarato al Times of London che Carlo sarebbe "incredibilmente sconvolto" dalla quarta stagione di The Crown a causa di una scena in cui il suo prozio, Lord Mountbatten, dice che la famiglia reale è delusa dal rapporto del principe con Camilla Parker-Bowles. "È il ritratto più crudele, ingiusto e orribile di tutti i membri della famiglia", ha detto Junor, aggiungendo che lo showrunner e scrittore Morgan avrebbe "inventato cose soltanto per arricchire il dramma". I confidenti del principe Carlo hanno anche inoltre rilasciato ulteriori dichiarazioni al The Mail on Sunday, in cui accusano la serie tv di "tirare fuori cose accadute durante periodi molto difficili, 25 o 30 anni fa, senza pensare ai sentimenti di nessuno. Questo non è giusto, perché molte delle cose raffigurate non rappresentano la verità". Le stesse persone hanno quindi sottolineato che la serie avrebbe dipinto Carlo e Camilla in una "luce molto poco lusinghiera", aggiungendo sulla nuova stagione: "Questo significa insultare utilizzando denaro di Hollywood".

Dickie Arbiter, ex portavoce della stampa per Elisabetta II, ha detto che la famiglia è "abbastanza abituata ad essere ritratta per scopi di intrattenimento", anche se era preoccupato che non tutti gli spettatori di The Crown si rendessero conto che non è una rappresentazione accurata degli eventi.