The Crown 4, c'è un topo in una scena: la risposta di Netflix è da... Emmy! (VIDEO)

Nel terzo episodio di The Crown 4 appare un topo, come segnalato da un utente su Twitter e la risposta di Netflix su questa 'guest star' non si fa attendere.

Come hanno notato gli spettatori più attenti, in una scena di The Crown 4 si vede un piccolo topo che cammina al fianco della Regina Madre interpretata da Marion Bailey. La risposta alla segnalazione di un utente è arrivata direttamente da Netflix che ha puntato sull'ironia ed ha già lanciato l'ospite inaspettato verso la vittoria dell'Emmy.

Giorno dopo giorno, aumenta costantemente il numero di persone che da domenica scorsa stanno divorando la quarta stagione di The Crown. I nuovi episodi della serie tv di Peter Morgan permettono agli utenti Netflix di fare ritorno a Buckingham Palace, per sbirciare nel privato della famiglia reale britannica, per scoprire alcuni fatti storici dimenticati o forse mai conosciuti oppure per rifarsi gli occhi con gli splendidi spazi della residenza ufficiale della sovrana del Regno Unito. Ebbene, proprio in una delle sale principali del palazzo reale sembra essersi intrufolato un ospite inatteso e non ci riferiamo all'uomo che circa 35 anni riuscì ad arrivare di nascosto fino alla camera da letto di Elisabetta II, ma bensì ad un topolino che in questi giorni è divenuto inconsapevolmente famoso in tutto il mondo.

Gli spettatori più attenti sono riusciti infatti a notare la presenza del piccolo animale in una brevissima scena in cui si vede la Regina Madre (Marion Bailey) in attesa vicino al telefono, un attimo prima che Carlo chiami la sua famiglia per annunciare di essersi fidanzato con Diana. In molti si sono quindi chiesti se qualcuno, da Peter Morgan al cast della serie tv, fino ad arrivare al team di Netflix in generale, fosse al corrente di questo curioso cameo. Al momento, a commentare la segnalazione di un utente, è stato l'account Twitter ufficiale di The Crown che ha puntato decisamente sull'ironia (o, in questo caso, sul british humor). Alla domanda: "Qualcun altro ha notato il topo passeggiare vicino la regina madre nell'episodio 3?", Netflix ha risposto: "Miglior guest star in una serie drama?".