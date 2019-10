The Crown 3: il trailer in italiano della serie Netflix con Olivia Colman

Netflix ha rilasciato il trailer in italiano di The Crown 3, una delle sue serie originali di maggior successo a livello mondiale, che sarà disponibile con gli episodi della nuova stagione a partire da domenica 17 novembre 2019.

Il trailer ita anticipa ciò che i libri di storia hanno già insegnato: sono gli anni '60 e la famiglia reale britannica, con i suoi modi conservatori, fa fatica ad adattarsi a una nazione e a un mondo in profondo cambiamento. Sono anni di grande esuberanza, che esplode definitivamente con il decennio della ripresa economica, i colorati anni '70, proprio quelli in cui, visto l'approssimarsi delle celebrazioni per il Giubileo d'argento del 1977 (la Elisabetta II è ad oggi uno dei sovrani più longevi, sul trono dal 1952), la regina Elisabetta, che ha il volto più maturo del premio Oscar Olivia Colman, è costretta a fare un bilancio dei primi 25 anni del suo regno. Sullo sfondo la Guerra Fredda, la corsa allo spazio, i delicati rapporti internazionali, ma anche le beghe interne alla famiglia, tra l'eterna rivalità con la sorella Margaret e le pene d'amore sempre troppo pubbliche di un giovane principe Carlo.

Nella nuova stagione di The Crown al fianco della Colman troveremo il nuovo "consorte reale", Tobias Menzies: l'attore farà il suo debutto nello show dedicato alla monarchia inglese con il ruolo che per le precedenti due stagioni è stato di Matt Smith, quello del principe Filippo. Nel cast della terza stagione anche Helena Bonham Carter, che vestirà i panni di Margaret al posto di Vanessa Kirby. Joshua O'Connor interpreterà il principe Carlo e Emerald Fennell Camilla Parker Bowles. Netflix ha già annunciato la presenza di Emma Corrin e Gillian Anderson nei panni rispettivamente di Diana e Margaret Tatcher, anche se sarà difficile incontrare i due personaggi già nel corso della stagione 3. D'altronde i nuovi episodi affronteranno il periodo che va dal 1964 al 1977(e il fidanzamento del principe Carlo con Lady D risale invece al 1981). Ci sarà spazio invece per il divorzio tra la principessa Margaret e il conte di Snowdon, oltre alla nomina di Carlo come Principe del Galles e, naturalmente, al suo incontro fatale con Camilla Parker Bowles.