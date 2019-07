The Crown 3: Tobias Menzies svela quando arriverà su Netflix

Tobias Menzies ha involontariamente rivelato il mese in cui debutterà su Netflix The Crown, la terza stagione dell'acclamata serie.

L'interprete del Principe Filippo ha annunciato per sbaglio il periodo previsto per la distribuzione durante uno show radiofonico targato BBC.

Tobias Menzies, parlando della terza stagione di The Crown, ha raccontato: "Abbiamo girato gli episodi e prenderà il via a novembre". L'attore ha inoltre rivelato di aver parlato con Matt Smith, interprete del marito di Elisabetta II nelle precedenti stagioni, prima di iniziare le riprese delle puntate.

Lo showrunner della serie Netflix, Peter Morgan, ha infatti ritenuto necessario modificare radicalmente il cast della pluripremiata serie e ha motivato la decisione spiegando: "Non puoi chiedere a qualcuno di comportarsi da persona di mezza età. Si deve dare al proprio personaggio la propria esperienza personale. I sentimenti che proviamo tutti quando abbiamo 50 anni sono diversi da quelli che abbiamo se siamo trentenni".

Nei nuovi episodi, con protagonista Olivia Colman nel ruolo di Elisabetta, si racconterà l'ascesa del nuovo primo ministro Harold Wilson, interpretato da Jason Watkins, e la fine del matrimonio tra Margaret, ruolo affidato a Helena Bonham Carter e Antony Armstrong-Jones, parte ora interpretata da Ben Daniels. Tra i nuovi arrivi nel cast anche Josh O'Connor ed Erin Doherty nei ruoli del principe Carlo e della principessa Anna.

I nuovi episodi della serie The Crown, in cui si racconta la storia della sovranna britannica e della sua famiglia, saranno disponibili nel 2019. Il cast ritornerà poi sul set per l'eventuale quarta stagione dello show.