The Crowded Room: Amanda Seyfried star della serie accanto a Tom Holland

Tra i nuovi progetti realizzati per Apple TV+ ci sarà anche la serie The Crowded Room e Amanda Seyfried sarà una delle star accanto a Tom Holland.

The Crowded Room avrà come protagonista la star di Spider-Man Tom Holland e ora la produzione ha svelato che accanto a lui reciterà anche Amanda Seyfried.

L'attrice è infatti entrata a far parte del cast del progetto antologico destinato alla piattaforma di Apple TV+.

Alla regia della prima stagione ci sarà Kornél Mundruczó, che ha portato al successo il film Pieces of a Woman che aveva come star Vanessa Kirby e Shia La Beouf.

Akiva Goldsman avrà l'incarico di sceneggiatore e produttore della serie antologica che esplorerà in ogni stagione storie in grado di ispirare portando sullo schermo chi ha lottato e imparato con successo a vivere con una malattia mentale.

Tom Holland, nella prima stagione composta da dieci puntate, avrà il ruolo di Danny Sullivan. Il personaggio si ispira liberamente alla storia vera di Billy Milligan, il primo a essere uomo a essere stato assolto da un crimine a causa di quello che ora viene definito disturbo dissociativo dell'identità. Alla base del progetto ci sarà la biografia di Daniel Keyes intitolata The Minds of Billy Milligan.

Amanda Seyfried, invece, avrà il ruolo di una psicologa alle prese con il caso più complicato della sua carriera. Il personaggio, inoltre, è una madre single che cerca di trovare un equilibrio tra i suoi impegni e problemi personali e ciò che affronta sul posto di lavoro.

L'attrice ha recentemente recitato per il piccolo schermo in occasione della serie The Dropout, in arrivo su Disney+ e, anche in quel caso, ispirato a una storia vera.