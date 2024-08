The Crow - Il corvo: le armi vere sono state vietate sul set del reboot con Bill Skarsgård

Sul set dell'adattamento de Il corvo del 1994 si verificò una tragedia a causa di un errore fatale commesso con gli oggetti di scena. Con la nuova versione de Il corvo in arrivo nelle sale quest'estate, un simile incidente non si sarebbe ripetuto.

Durante le riprese del film del 1994, l'astro nascente di Hollywood Brandon Lee rimase ucciso quando un revolver di scena utilizzato per la produzione sparò un proiettile finto impropriamente. Un incidente simile si è verificato più di recente, nel 2021, quando la direttrice della fotografia Halyna Hutchins è stata colpita e uccisa da un colpo sparato da una pistola di scena impugnata dall'attore Alec Baldwin.

La sicurezza sul set del reboot

Entrambe le tragedie hanno attirato l'attenzione del regista Rupert Sanders, che ha diretto il prossimo adattamento de Il corvo. Secondo Variety, Sanders ha confermato che sul set del nuovo film è stato vietato l'uso di armi da fuoco vere e proprie per garantire la massima sicurezza al cast e alla troupe.

Una splendida immagine di Brandon Lee ne Il Corvo

"La sicurezza è la priorità numero uno", ha spiegato Sanders. "I set cinematografici sono molto pericolosi. Ci sono macchine che si muovono velocemente con gru bloccate in cima. Ci sono stuntman che cadono da scale su cavi altissimi. Anche solo camminare sul set di notte, con macchine per la pioggia e luci, significa lavorare in un ambiente industriale. Quindi è pericoloso. Bisogna essere sicuri. Il primo giorno ho incontrato a Praga il reparto effetti speciali e l'armaiolo, che è stato bravissimo. Erano molto attenti alla sicurezza. Seguono tutte le stesse linee guida dei militari quando hanno a che fare con le armi, ma io non volevo nemmeno rischiare".

Sanders ha aggiunto: "Così ho detto categoricamente: 'Non avremo armi da fuoco sul set', il che significa che non abbiamo mai avuto una sola pistola che potesse avere un proiettile vero o un proiettile a salve nelle vicinanze. Sono tutte pistole Airsoft, e alcune sono solo esche di gomma o di metallo che sono funzionali ma non hanno un meccanismo di sparo".

The Crow: un'immagine del film

Il regista ha poi spiegato i vantaggi dell'uso delle pistole Airsoft, sottolineando come siano ancora molto belle visivamente con i vetrini in movimento. Un problema che presentano è che è necessario un impiego maggiore di effetti visivi per far apparire gli spari più realistici. Questo non costa poco, ma Sanders ha detto che ne è valsa la pena, perché l'idea era di dare la priorità alla sicurezza prima di tutto.

Bill Skarsgard sarà Eric, mentre FKA twigs interpreterà la sua co-protagonista Shelly. Zach Baylin e William Schneider hanno scritto la sceneggiatura. Basato sul fumetto di James O'Barr, il film racconta la storia di Eric che torna dall'aldilà per vendicare la sua morte e quella della sua amata.