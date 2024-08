The Crow - Il corvo, il regista risponde alle reazioni dei fan: "Uscite da casa invece di scrivere cattiverie"

Gli spettatori hanno condiviso i loro pensieri su The Crow - Il corvo e, se il CinemaScore è indicativo, non lo stanno apprezzando più dei critici.

Lionsgate ha aspettato il più a lungo possibile prima di togliere l'embargo sulle recensioni di The Crow. Visto che il film si trova al 21% su Rotten Tomatoes con un consenso della critica che lo definisce "noioso e con poco ritmo", non è difficile capire perché.

Ora, però, anche gli spettatori abituali si sono fatti sentire e a quanto pare i pareri non sono migliori. The Crow ha ottenuto un punteggio CinemaScore B-, al pari di film del calibro di Dark Phoenix, Hellboy, Sin City: Hulk, La Lega degli Straordinari Gentlemen e Punisher: War Zone.

Per certi versi, sembra che le probabilità di successo siano state riposte contro Il Corvo fin dall'inizio. La notizia del reboot è stata accolta con reazioni ampiamente negative e il trailer ha ricevuto una sorprendente quantità di disprezzo, in particolare per l'apparizione di Bill Skarsgard nel ruolo di Eric.

The Crow - Il corvo, le prime recensioni stroncano il remake: "Noioso e senz'anima"

Le parole del regista

Parlando con Entertainment Weekly, il regista Rupert Sanders ha risposto ad alcune delle reazioni negative. "Penso che molte persone siano molto attive online e non altrettanto nella vita", ha dichiarato. "Che escano a fare qualcosa invece di impiegare il loro tempo a scrivere cattiverie sui social".

The Crow - Il Corvo: Bill Skarsgård in una scena

Il regista ha aggiunto: "Penso che sarebbe bello che la gente sapesse che si tratta di una rivisitazione e che è molto diversa dall'originale e che l'originale è ancora lì. Non ho registrato la VHS di nessuno. Potete ancora andare a vedere quel film, e spero che questo film risuoni con le persone che hanno amato quel film quando erano adolescenti. Questa è la mia versione di quel testo. È il mio adattamento della graphic novel di James, che ho amato".

Dire ai fan sconvolti di farsi un giro all'aria aperta non sembra il modo più intelligente per conquistarli, anche se Sanders ha ragione nel dire che questa rivisitazione de Il corvo è molto diversa dal suo predecessore del 1994 (ora considerato un classico di culto), qui potete leggere la nostra recensione.