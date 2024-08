The Crow - Il corvo, le prime recensioni stroncano il remake: "Noioso e senz'anima"

Qualsiasi remake, reboot o reimmaginazione de Il corvo avrebbe sempre avuto il suo bel da fare per convincere le legioni di fan dell'adattamento degli anni '90 di Alex Proyas, ma la nuova versione della Lionsgate dell'iconica graphic novel di James O'Barr si è trovata di fronte a una montagna ancora più grande da scalare dopo un trailer insipido e poco convincente, che ha finito per allontanare ancora di più coloro che erano disposti a dargli una possibilità.

Il film arriva nelle sale domani (in Italia il 28 agosto) e l'embargo sulle recensioni è stato appena revocato. Di solito non è un buon segno, e di sicuro i verdetti sono ancora più severi di quanto ci aspettassimo.

Ci sono alcune recensioni positive, ma la maggior parte ritiene che The Crow 2024 sia semplicemente pessimo, e il film è attualmente al 13% su Rotten Tomatoes.

The Crow - Il corvo: il trailer riceve oltre 50.000 reazioni negative su YouTube in un solo giorno

Leggete alcune delle recensioni qui sotto:

"Il corvo è un'oscena esibizione di eccessi da parte di un regista che fraintende grossolanamente il materiale da cui attinge" si legge nella recensione di Epic Film Guys.

"Come molti altri remake, #TheCrow ha un senso di perfezione e di mancanza di riflessione", scrive Slash Film.

The Crow: un'immagine del film

E ancora Barry Hertz scrive: "THE CROW 2.0 raggiunge un tipo speciale di deprimente matematica: oltre dieci anni di sviluppo, 26 produttori accreditati, innumerevoli scene prive di tessuto narrativo connettivo, che si sommano a 111 minuti incompetenti e senz'anima".

"Un peggioramento rispetto all'originale del 1994, #TheCrow è un remake insipido che viene riscattato solo in parte dalle sue sequenze d'azione estremamente sanguinose e follemente cruente. Tuttavia, il pubblico starebbe meglio senza questa resurrezione cinematografica del tutto inutile", The Reel Roundup.

"Il Corvo è un grande fallimento. Piuttosto noioso, si trascina per i primi 40 minuti e include personaggi antipatici con motivazioni vuote. Anche la recitazione è debole, con il protagonista che si rifà alla recitazione di Anakin nei prequel. Unico punto di forza: una sanguinosa sequenza d'azione verso la fine", scrive Fico Cangiano.

La sinossi recita: "Le anime gemelle Eric Draven (Bill Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs) vengono brutalmente assassinate quando i demoni del passato oscuro di lei li raggiungono. Avendo la possibilità di salvare il suo vero amore sacrificando se stesso, Eric parte alla ricerca di una spietata vendetta sui loro assassini, attraversando i mondi dei vivi e dei morti per mettere a posto le cose sbagliate".