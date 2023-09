The Creator: Gareth Edwards svela che per ora non sta pensando a un sequel

Il regista Gareth Edwards ha spiegato il motivo per cui, per ora, non ha alcuna intenzione di sviluppare un sequel di The Creator.

The Creator arriverà nei cinema italiani il 28 settembre e Gareth Edwards ha spiegato perché non ha intenzione di realizzare un sequel.

Il progetto sci-fi è ambientato in un futuro in cui gli esseri umani e i robot, dotati di intelligenza artificiale, sono in guerra. Joshua è un agente delle forze speciali che ha perso la moglie e ha la missione di dare la caccia al "creatore", chi ha programmato le IA per distruggere gli uomini.

La spiegazione del regista

The Creator: un frame del film

Gareth Edwards, regista di The Creator, ha spiegato a ScreenRant: "Avevamo molto materiale. Abbiamo girato molto. E okay, mi piacerebbe tornare in questo mondo. Ci sono così tante cose che non ho avuto l'occasione di fare e che mi piacerebbe realizzare".

Il filmmaker ha poi raccontato che lui ama guardare i lungometraggi, mentre la sua fidanzata le serie tv.

The Creator, la recensione: Gareth Edwards, l'Intelligenza Artificiale e i conflitti futuri

Edwards ha sottolineato: "Alcuni giorni fa ho pensato: 'Quale è il tuo problema? Cosa sta accadendo qui?'. E ci ho pensato. A me piace la fine, la mia parte preferita della storia è l'epilogo".

Gareth ha così ribadito che gli piacciono i racconti che si concludono: "Se qualcuno venisse da me e dicesse: 'Vogliamo un sequel'. Sarebbe davvero un problema, ma non è in programma un sequel. No".