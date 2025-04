The Couple, Pierangelo su Jasmine: "è l'ultima ragazza che ho amato prima di scoprire di non essere etero"

Pierangelo Greco, ex fidanzato e ora migliore amico di Jasmine Carrisi, ha raccontato la loro storia: ecco come è nato il loro legame speciale.

Tra i concorrenti che partecipano a The Couple, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco hanno subito catturato l'attenzione del pubblico che segue il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. I due, che in passato sono stati fidanzati, sono rimasti amici anche dopo che Pierangelo, make-up artist, ha fatto coming out, rendendosi conto di non essere eterosessuale.

Come è nato il legame tra Jasmine e Pierangelo

Il loro legame di amicizia è rimasto così forte che la produzione ha deciso di farli partecipare come coppia. Prima di iniziare la loro convivenza sotto il tetto dei Lumina Studios, Pierangelo, come riportato da Biccy, ha raccontato come si sono conosciuti: era il 2014, lui frequentava il secondo anno delle superiori e Jasmine il primo. Si era appena trasferito in una scuola privata a Lecce, dove aveva incontrato "una ragazzina con i capelli biondi che inizialmente non gli diceva nulla", ha spiegato il salentino.

Pierangelo ha poi ricordato che, all'epoca, si considerava etero e aveva già avuto diverse fidanzate prima di Jasmine, che fu l'ultima ragazza con cui ebbe una relazione prima di scoprire la sua vera identità sessuale. Essendo nuovo nella scuola, aveva chiesto informazioni sui compagni e aveva così saputo chi fosse Jasmine.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco

"Scopro chi era il padre, che veniva da Cellino San Marco, ma non mi interessava più di tanto. Così un giorno le ho scritto su Instagram. Poi siamo andati in gita, la mia classe e quella di Jasmine e lì è scattata la scintilla, ci siamo fidanzati. E una notte abbiamo anche dormito insieme".

La loro relazione durò circa quaranta giorni. Pierangelo ha spiegato che la lasciò a causa della sua eccessiva gelosia: "poi sono tornato perché mi mancava e lei mi dà il due di picche perché stava con un altro. Smettiamo di parlare e dopo un po' scopro che mi piacciono i ragazzi, l'ho scoperto ad agosto e a settembre ho avuto il mio primo incontro, fino ad allora avevo avuto solo relazioni etero"

Con il tempo, le loro strade si separarono ulteriormente: lui si trasferì a Roma, mentre Jasmine rimase a Lecce. Durante il periodo della pandemia, Pierangelo pubblicò alcuni video che divennero virali: "iniziamo a risentirci, ma solo per chat, poi abbiamo fatto una live insieme e lì ci siamo riuniti, con il passare del tempo siamo diventati migliori amici".