The Couple, esplode il caso censura: i concorrenti parlano del Papa, la regia cambia inquadratura

Dopo la morte di Papa Francesco, a The Couple scoppia il caso censura: i concorrenti ne parlano in diretta, ma la regia interviene oscurando le conversazioni e il pubblico protesta.

Uno stop senza precedenti per The Couple, il reality condotto da Ilary Blasi. Per ben 48 ore, la diretta su Mediaset Extra e su Mediaset Infinity è stata interrotta a seguito della notizia della morte di Papa Francesco. Il live è tornato operativo solo nella serata di ieri, alle 20:40, lasciando i fan del reality a chiedersi se e quanto i concorrenti siano stati messi al corrente di quanto accaduto fuori dalla casa.

I concorrenti parlano di Papa Francesco: scattano le prime censure

A rispondere ci hanno pensato proprio i protagonisti del programma, che non hanno perso tempo nel commentare la scomparsa del Pontefice. In particolare, Benedicta Boccoli ha ricordato con commozione la figura di Papa Francesco, accostandolo anche a Giovanni Paolo II: "Era molto popolare, ma anche Wojtyla era molto amato, su di lui io mi ricordo che teneva i bambini sotto al mantello".

Il dialogo è proseguito con Antonino Spinalbese che ha evocato un celebre episodio accaduto in Piazza San Pietro nel 2019, quando una fedele asiatica strattonò Papa Francesco: "A me di lui ha fatto morire la scena della mano". Pronta la replica di Irma Testa: "Anto ma dici della cosa con la cinese?". A quel punto, la regia del reality ha censurato la conversazione, cambiando inquadratura e mostrando per diversi minuti ambienti vuoti della casa.

Andrea Tabanelli e Antonino Spinalbese

Nonostante la censura, i concorrenti sono tornati a parlare del Pontefice. Ancora una volta, Benedicta Boccoli, come riporta Biccy, ha espresso il suo pensiero: "Ha parlato molto di pace, andava in giro per il mondo, ha sempre condannato tutte le guerre. Diciamo che è uno che si è speso molto per certe tematiche".

Tra le conversazioni più discusse, anche quella sulle profezie relative al futuro della Chiesa. Antonino, ha commentato: "Cosa ci sarà dopo questo Papa? Adesso secondo molti ci sarà un papa nero. Ci sono tante teorie su questo. Sì, non la conoscete la storia del Papa nero? Poi c'era anche quella corrente secondo la quale questo era l'ultimo Papa", e anche qui è scattata l'odiosa censura. Spinalbese si riferiva alle profezie secondo cui dopo Francesco sarebbe stato eletto il primo Papa nero della storia, dopo di lui ci sarebbe la fine del mondo.

Il futuro del reality

Intanto, la morte del Pontefice ha provocato una rivoluzione nei palinsesti televisivi. La terza puntata di The Couple, inizialmente prevista per lunedì 21 aprile, non è andata in onda e sarà trasmessa lunedì 28 aprile. Secondo indiscrezioni, si tratterà di un episodio cruciale per le sorti del reality: se gli ascolti dovessero risultare troppo bassi, il programma verrà cancellato e sostituito dalla nuova edizione de L'Isola dei Famosi.