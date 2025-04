The Couple anticipazioni 28 aprile: chi sarà eliminato, le chiavi, le nomination, la crisi di ascolti

La terza puntata di The Couple, posticipata a stasera per la morte di Papa Francesco, vedrà la prima eliminazione del nuovo reality di Canale 5.

La morte di Papa Francesco ha cambiato i piani di The Couple la scorsa settimana, cosi stasera su Canale 5, in prima serata, il reality dovrà recuperare la sua terza puntata. Oggi finalmente si saprà quale coppia dovrà abbandonare lo show tra Jasmine e Pierangelo e Thais ed Elena.

The Couple: il riepilogo delle chiavi

Brigitta e Benedicta Boccoli

In gioco, ormai lo sappiamo, ci sono sedici chiavi, distribuite tra le otto coppie in gara, due per ciascuna squadra, ma solo una chiave apre davvero la cassaforte che nasconde all'interno il milione in palio. Il meccanismo è semplice: in ogni puntata, la coppia vincitrice delle sfide ha l'opportunità di sottrarre almeno una chiave a un'altra coppia.

Durante la scorsa puntata del 14 aprile, Antonino e Andrea capofila delle coppie, con tre chiavi in loro possesso, hanno visto crollare il loro trono, spodestati dalle sorelle Boccoli. Benedicta e Brigitta hanno conquistato l'ultima prova, in un testa a testa con i due ragazzi. La loro ricompensa è stata fruttuosa riuscendo a privare due coppie di una chiave.

La scelta è ricaduta su Antonino e Andrea e sui fratelli Mileto, cambiando così gli assetti delle chiavi. Al momento duqnue la situazione è la seguente: le sorelle Boccoli guidano la classifica con quattro chiavi, Danilo e Fabrizio chiudono la fila con zero. Manila e Stefano, Jasmine e Pierangelo, Thais ed Elena, Antonino e Andrea, Laura e Giorgia, Lucia e Irma restano, invece, con due chiavi.

Le coppie che rischiano l'eliminazione nella puntata del 28 aprile

Jasmine Carrisi in crisi

Jasmine e Pierangelo e Thais ed Elena sono in nomination e la coppia eliminata dovrà cedere le proprie chiavi, cambiando nuovamente gli assetti. La scelta degli altri concorrenti, nella puntata del 14 aprile, è ricaduta su di loro pur con motivazioni diverse. Mentre Jasmine Carrisi sembra fare più fatica degli altri a integrarsi nel gruppo, come testimoniano anche diverse crisi di pianto, Thais Wiggers ed Elena Barolo non sembrano, agli occhi degli altri, così affiatate.

Cosa dicono i sondaggi? Che al momento gli sfavoriti sarebbero Jasmine e Pierangelo, mentre il pubblico preferirebbe la coppia di ex veline, ma l'ultima parola, si sa, spetta alla busta che verrà aperta stasera da Ilary Blasi.

The Couple su Canale 5: per quanto ancora?

Nonostante il cast sulla carta molto più promettente di quello dell'ultimo Grande Fratello, The Couple, come ormai il pubblico sa bene, sta arrancando negli ascolti. Se i concorrenti nella Casa sono covinti che la finale si disputerà a giugno, all'esterno si parla con sempre maggiore insistenza di una chiusura anticipata a maggio. Anche perchè, a meno di nuovi annunci, tra una settimana partirà anche la nuova Isola dei famosi.

In attesa di una decisione ufficiale da parte di Mediaset, non resta che attendere la terza puntata di The Couple, visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.