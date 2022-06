The Contractor, su Prime Video in streaming da oggi

The Contractor, l'action movie con Chris Pine, arriva in streaming a partire da oggi 15 giugno 2022 su Amazon Prime Video per tutti gli utenti abbonati!

Il film segue le vicende di James Harper (Chris Pine), un militare di carriera; a causa del suo uso di steroidi - che Harper utilizza come terapia per un problema al gionocchio, James viene mandato in congedo dall'esercito e privato delle spettanze economiche e dei privilegi che dovrebbe avere di diritto, inclusa la pensione.

The Contractor: Chris Pine con la pistola in mano

Con una famiglia a carico e totalmente incerto sul come andare avanti, Harper accetterà, insieme al suo migliore amico Mike, di lavorare per un'organizzazione paramilitare privata, gestita da un uomo crudele e misterioso. La sua prima missione si rivelerà dai contorni difficili da decifrare, tanto che Harper deciderà di non portarla a termine. Senza nemmeno avere il tempo di divincolarsi, James si ritroverà braccato e duramente attaccato, e non gli resterà altro che fuggire. Mentre tenterà di mettersi in salvo e di tornare a casa, Harper dovrà capire chi lo ha tradito e, soprattutto, cosa si cela davvero dietro quell'organizzazione... The Contractor è diretto dal regista svedese Tarik Saleh, vincitore del Premio per la Migliore Sceneggiatura al Festival di Cannes 2022 grazie all'acclamato Boy From Heaven.