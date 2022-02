The Contractor: Chris Pine nel trailer del nuovo film action

Ad aprile arriverà nei cinema americani The Contract, il nuovo thriller con star Chris Pine nel ruolo di un ex militare diventato mercenario.

The Contractor è il nuovo film con star Chris Pine e il trailer regala qualche anticipazione riguardante il progetto in arrivo nelle sale americane nel mese di aprile.

Nel video si vede quello che accade quando un ex militare entra nel mondo dei mercenari ritrovandosi alle prese con una missione pericolosa e che lo obbliga a lottare per difendere se stesso e le persone che ama.

Il film The Contractor, prodotto da Paramount, avrà Chris Pine nel ruolo di James Harper, un veterano delle forze speciali americane che è alle prese con i debiti e si ritrova quindi a entrare nel mondo dei mercenari privati con il suo amico e commilitone, parte affidata a Ben Foster (3:10 to Yuma).

La loro missione, tuttavia, va storta e Harper si ritrova coinvolto in una cospirazione e circondato da nemici e complici di cui non si può fidare.

Nel cast ci saranno anche Kiefer Sutherland nel ruolo di un ex militare e alla guida del gruppo di mercenari, Gillian Jacobs (Community), Eddie Marsan (Happy-Go-Lucky), Nina Hoss (Homeland), Amira Casar (Sisters in Arms), Fares Fares (Safe House), J.D. Pardo (F9), e Florian Munteanu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).

Il film segna il debutto del regista svedese Tarik Saleh alla guida di un lungometraggio girato in inglese, mentre la sceneggiatura è firmata da J.P. Davis.