The Conjuring: The Lover, le prime immagini del fumetto legato alla saga horror

The Conjuring: The Lover è il nuovo fumetto ispirato alla saga horror che verrà pubblicato negli Stati Uniti a partire da martedì 1 giugno e di cui online sono state condivise le prime immagini.

Il progetto verrà edito da DC Horror e sarà composto da cinque numeri.

La storia è stata ideata come "preludio" del terzo film di The Conjuring ed è stata scritta da David Johnson e Rex Ogle, mentre le illustrazioni sono firmate da Garry Brown.

Al centro della trama c'è la studentessa dell'università Jessica, una matricola che torna nel campus dopo le vacanze invernali, e si ritrova alle prese con l'ansia causata dai voti bassi ottenuti nel precedente semestre, una situazione complicata con un ragazzo con cui vorrebbe non aver avuto rapporti sessuali e una snervante sensazione di essere osservata. Jessica si rende ben presto conto che qualcosa di malvagio l'ha scelta come proprio obiettivo e cerca di prendere il controllo su di lei. La ragazza dovrà quindi scoprire perché la presenza sinistra si è interessata a lei.

I numeri saranno messi in vendita a cadenza mensile e proporranno inoltre delle storie legate agli artefatti misteriosi di proprietà di Ed e Lorraine Warren. Nel primo numero si racconteranno infatti le origini di uno degli oggetti di proprietà degli esperti grazie a una storia scritta da Scott Snyder e illustrata da Denys Cowan.

Ecco le immagini:

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo narra un'agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a recitare nei panni di Lorraine e Ed Warren, con la regia di Michael Chaves, già autore del successo La Llorona - le lacrime del male.

Nel cast ci sono poi Ruairi O'Connor (The Spanish Princess di Starz), Sarah Catherine Hook (Monsterland di Hulu) e Julian Hilliard (le serie Penny Dreadful: city of Angels e Hill House) .

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo è prodotto da James Wan e Peter Safran, che hanno già collaborato a tutti i film dell'universo della saga horror. Chaves ha diretto il film da una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2- Il caso Enfield, Aquaman), una storia di James Wan e David Leslie Johnson-McGoldrick, basata sui personaggi creati da Chad Hayes e Carey W. Hayes.

The Conjuring 3 è il settimo film dell'universo di The Conjuring, il più grande franchise horror della storia, che ha incassato più di 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ne fanno parte i primi due capitoli di The Conjuring, nonché Annabelle e Annabelle 2: Creation, The Nun - la vocazione del male e Annabelle 3.