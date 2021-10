The Conjuring: un documentario racconterà la storia vera alla base della saga horror

La storia vera che ha ispirato la saga horror di The Conjuring sarà al centro di un documentario intitolato Bethsheba: Search for Evil.

La vera storia alla base di The Conjuring, la saga horror prodotta da Blumhouse, sarà al centro di un documentario intitolato Bathsheba: Search for Evil.

Il progetto racconterà la vera storia di Lorraine ed Ed Warren, gli investigatori del paranormale.

All'inizio degli anni '70 la famiglia Perron ha contattato i due coniugi esperti in fenomeni sovrannaturali sostenendo di essere tormentata dal fantasma di una strega chiamata Bathsheba Sherman. Il documentario racconterà quindi quanto accaduto ai Warren e il passato di Sherman.

Gli attuali proprietari della casa in cui si sono svolti gli eventi raccontati poi in L'Evocazione - The Conjuring sostengono che lo spirito della donna sia ancora presente nell'abitazione, attualmente in vendita a oltre 1 milione di dollari.

Il documentario, inoltre, approfondirà le storie vere usate come fonte di ispirazione per il film e proporrà delle interviste alla famiglia Perron.

La casa al centro della storia è stata protagonista anche di un documentario intitolato The Sleepless Unrest: The Real Conjuring Home che ha mostrato un team di investigatori di eventi paranormali trascorrere del tempo al suo interno. Kendall Whelpton, co-regista del progetto, ha dichiarato che l'esperienza ha segnato tutti i membri della produzione e della troupe che, dopo soli tre giorni, hanno iniziato ad avere delle conseguenze psicologiche e a provare un senso di oppressione: "Avendo concluso l'esperienza, quando vai a casa, stai ancora pensando di essere nella casa, sei attaccato in qualche modo all'edificio. Hai una sensazione opprimente che ti spinge a tornare alla casa ed è qualcosa di totalmente diverso da ogni altra esperienza vissuta in precedenza".