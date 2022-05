The Conjuring: la casa che ha ispirato la saga horror è stata venduta a 1,5 milioni di dollari

La casa stregata di The Conjuring, quella che ha cioè ispirato la saga horror arrivata al cinema dieci anni fa, è stata venduta alla modica cifra di 1,5 milioni di dollari. Ad acquistarla è stata una agente immobiliare di Boston, Jacqueline Nuñez.

Per gli amanti del genere horror, quella di The Conjuring rappresenta una delle saghe più interessanti e ben realizzate dell'ultimo decennio. Il prossimo anno, infatti, ricorrerà il decimo anniversario del film che ha inaugurato il franchise, ovvero L'Evocazione - The Conjuring: durante questo lasso di tempo, sul grande schermo sono arrivati altri due capitoli (Il caso Enfield nel 2016 e Per ordine del diavolo nel 2021) ma anche spin-off come Annabelle e The Nun, proprio a testimonianza di quanto la saga sia riuscita a convincere e conquistare una larga fetta di pubblico. Per quanto riguarda L'Evocazione - The Conjuring, tutti ricorderanno la casa al centro del film: ebbene, la casa risalente all'inizio del XIX secolo che ha ispirato l'opera (che però non è stata girata lì) è stata venduta questa settimana a 1,52 milioni di dollari, un prezzo che ha superato del 27% la cifra prevista.

Per chi non lo sapesse, il film horror del 2013 è un racconto romanzato della famiglia Perron e del loro lavoro con gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. La casa ha una storia di omicidi, stupri e suicidi ma, a quanto pare, questo non è abbastanza "spaventoso" da dissuadere gli acquirenti. La casa di circa 947 metri quadrati si trova a 1677 Round Top Road, Burrillville. I venditori erano gli investigatori del paranormale Jenn e Cory Heinzen, i quali hanno tratto profitto dall'affare, visto che avevano acquistato la casa per "soli" 439.000 dollari nel 2019.

Gli Heinzen avrebbero trascorso quattro mesi in una stanza come "un segno di rispetto per gli spiriti, permettendo loro di abituarsi a noi invece di irrompere nella loro dimora", hanno detto al Wall Street Journal, raccontando di essere stati visitati da una figura di colore nero. "Una volta che ci siamo resi conto che eravamo entrambi svegli ed entrambi lo vedevamo, non c'era più", ha detto Cory Heinzen al Journal. La coppia ha anche sentito passi e colpi ed ha persino visto lampi di luce in stanze prive di luci.

Il Journal ha riferito che la nuova proprietaria è una agente immobiliare di Boston di nome Jacqueline Nuñez, di 58 anni. "Questo è un acquisto molto personale per me", ha detto Nuñez, che era rappresentata da Ricardo Rodriguez e Bethany Eddy della Coldwell Banker Realty di Providence. "Quando è arrivato sul mercato, ho pensato: 'Questa è una proprietà che consente alle persone di parlare con i morti'". Nuñez dice che ospiterà eventi a casa con la famiglia Perron. "Non ho paura della casa", ha infine detto Nuñez al Journal, aggiungendo: "Anzi, chiedetemelo di nuovo tra un anno".