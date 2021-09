The Conjuring: la casa che ha ispirato il film horror è in vendita

Ecco a che prezzo è stata messa in vendita la casa che ha ispirato The Conjuring, il primo film dell'acclamata saga horror di James Wan.

La casa stregata che ha ispirato il primo film di The Conjuring è in vendita, giusto in tempo per la stagione di Halloween. Il prezzo è fissato intorno a 1,2 milioni di dollari e sul web sono state condivise le foto che mostrano lo stato attuale dell'immobile.

Quella di The Conjuring rappresenta senza dubbi una delle saghe horror più amate di sempre. Gli amanti del genere horror stanno quindi seguendo con curiosità la messa in vendita della casa che ha ispirato il primo capitolo del franchise, uscito nel 2013 e capace di incassare 319 milioni di dollari in tutto il mondo. Costruito nel 1826 e situato su circa 3 ettari di terreno, il casale misura poco meno di 280 metri quadrati e dispone di tre camere da letto, 1 bagno e 14 ambienti in totale.

L'Evocazione - The Conjuring ha sicuramente reso la casa che si trova al 1677 di Round Top Road un fenomeno della cultura pop. Il film horror soprannaturale del 2013 con Vera Farmiga e Patrick Wilson si basava su resoconti condivisi da precedenti residenti e la leggenda narra che la famosa proprietà sia ancora oggi infestata dal fantasma Bathsheba Sherman, che viveva nella casa nel 1800. "Fino ad oggi, sono stati segnalati innumerevoli avvenimenti. Le storie agghiaccianti, gli incidenti e i ricordi di residenti e visitatori della proprietà sono stati raccontati in dozzine di produzioni mediatiche tra cui libri, film e programmi televisivi", si legge in un comunicato stampa di Mott & Chace Sotheby's International Realty, che sta supervisionando la vendita dell'immobile.

Lili Taylor in una scena dell'horror L'Evocazione - The Conjuring

La residenza di Burrillville, nel Rhode Island, è stata venduta a Cory e Jennifer Heinzen nel 2019. Cory, un investigatore del paranormale, ha detto a NBC 10 WJAR all'epoca che la casa non lo aveva deluso: ha quindi parlato di molte sorprese spaventose, come porte che si aprono e chiudono da sole, passi, qualcuno che "bussa" e voci disincarnate. "Ieri sera abbiamo visto una nebbia nera in una delle stanze. Sembrava fumo. Si raccoglieva in un'area e poi si spostava", ha quindi aggiunto Cory Heinzen. La coppia ha affittato la casa a ricercatori paranormali e cacciatori di fantasmi ed ha ospitato tour, eventi e live streaming per intrattenere pubblico e curiosi.

Le persone sono state sicuramente affascinate dalla casa dopo l'uscita di The Conjuring, ma la coppia che possedeva la casa al momento dell'uscita del film non era troppo entusiasta dell'improvviso afflusso di attenzione e visitatori. Nel 2015, Norma Sutcliffe e Gerald Helfrich hanno fatto causa alla Warner Bros., come riportato all'epoca da EW, sostenendo di aver subito "minacce, danni, notti insonni" dopo l'uscita del film. Secondo Time, la coppia ha affermato che lo studio cinematografico non si è rivolto a nessuno dei due per l'uso della somiglianza della loro casa nel film. Ora che la casa è di nuovo in vendita, molti fan del film probabilmente non vedono l'ora di dare un'occhiata alla proprietà, ma c'è un problema: le parti interessate devono infatti fornire una prova dei fondi necessari per l'eventuale acquisto della casa, anche solo per ottenere una presentazione di persona e firmare un accordo di non divulgazione per dare un'occhiata alle informazioni finanziarie complete della proprietà.