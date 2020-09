The Comeback Trail: Robert De Niro tenta di uccidere Tommy Lee Jones nel trailer

Trailer scatenato per Robert De Niro, Tommy Lee Jones e Zach Braff che in The Comeback Trail sono coinvolti in una truffa finanziaria per trovare i soldi da restituire al boss della mafia interpretato da Morgan Freeman.

Cloudburst Entertainment ha diffuso il trailer per The Comeback Trail, action comedy metacinematografica interpretata dal trio d'eccezione composto da Robert De Niro, Tommy Lee Jones e Morgan Freeman.

The Comeback Trail racconta le gesta di due produttori (Robert De Niro e Zach Braff) nella Los Angeles del 1974 che devono denaro a un boss della mafia (Morgan Freeman) e hanno 72 ore di tempo per trovarli. Per levarsi dagli impicci i due mettono in mezzo l'anziana star interpretata da Tommy Lee Jones in una truffa assicurativa che gli permetta di trovare il denaro in tempo e salvarsi la pelle. Ben presto la situazione prenderà una piega inattesa.

Emile Hirsch, Eddie Griffin, Patrick Muldoon e Kate Katzman compaiono nel film prodotto da Patrick Hibler, Phil Kim, David E. Ornston e Richard Salvatore, in uscita negli USA il 13 novembre.

