Robert De Niro, Tommy Lee Jones e Morgan Freeman star di The Comeback Trailer

Robert De Niro, Tommy Lee Jones e Morgan Freeman saranno i protagonisti della commedia a sfumature action intitolata The Comeback Trailer.

Le star del cinema collaboreranno in occasione del progetto scritto e diretto da George Gallo.

Il film mostrerà Robert De Niro nel ruolo di Max Barber, un uomo che si ritrova in debito nei confronti di un boss della mafia, parte affidata a Morgan Freeman, e decide quindi di compiere una frode fiscale legata alle assicurazioni. L'uomo decide di utilizzare per i suoi scopi la star del cinema e cowboy con intenti suicidi Duke Montana, che verrà interpretato da Tommy Lee Jones, ingaggiandolo per un film western scritto male e solo con lo scopo di ucciderlo durante i primi giorni di riprese. Duke, invece, riesce a redimersi e a lasciarsi alle spalle il passato, trascinando nello stesso percorso anche Max e le altre persone coinvolte negli eventi.

La sceneggiatura è stata firmata da Josh Posner basandosi sull'omonimo film degli anni Settanta che era stato diretto, scritto e prodotto da Harry Hurwitz.

Le riprese inizieranno nel mese di giugno in New Mexico.

