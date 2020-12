The Circle: quando Emma Watson aiutò John Boyega "paralizzato" sul set

Durante le riprese di The Circle John Boyega si trovò in difficoltà con una delle scene più importanti del film e fu aiutato da Emma Watson.

John Boyega stava portando avanti più di un progetto verso la fine delle riprese di The Circle e l'attore si trovò in difficoltà con una delle scene del film: disse di essersi sentito letteralmente "paralizzato"; fortunatamente Emma Watson lo aiutò a superare i suoi dubbi e le sue paure con alcuni consigli su come ricordare le sue battute.

Una scena di The Circle

Durante un'intervista Boyega ha dichiarato: "Il mio penultimo giorno dovevo recitare un monologo fondamentale per permettere al pubblico di capire l'intero film e, a causa dell'importanza di questa sequenza, mi sono bloccato, ero come paralizzato."

"Mi sono bloccato e ho dimenticato tutto. Ero lì con Emma Watson, che è stata fantastica. E all'improvviso sono tornato a scuola di recitazione, con Emma che cercava di aiutarmi dicendo: 'Ricorda solo le battute. Quali sono le tue motivazioni?' Ce l'ho fatta solo grazie a lei ma è stato imbarazzante." Ha concluso l'attore.

The Circle: Emma Watson e Karen Gillan in una scena del film

Affinché Boyega potesse portare a termine questa scena la troupe di The Circle ha girato tutto "pezzo per pezzo" piuttosto che in una ripresa sola. Su Rotten Tomatoes il film ha un punteggio di approvazione del 15% sulla base di 140 recensioni; il consenso critico del sito web recita: "La pellicola ha un cast impressionante ma questo thriller gira senza meta nella sua esplorazione incerta di tematiche odierne".