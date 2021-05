The Captive: stasera su Rai5 il film con Ryan Reynolds ispirato a una storia vera

Stasera su Rai5 alle 21:15 va in onda The Captive, film diretto nel 2014 da Atom Egoyan, con Ryan Reynolds, e ispirato a una storia vera.

Ryan Reynolds sbarca stasera su Rai5, alle 21:15, con The Captive, il film diretto da Atom Egoyan nel 2014 e mai arrivato nelle sale italiane. The Captive sarà trasmesso senza interruzioni pubblicitarie e disponibile anche in lingua originale.

Captives: Ryan Reynolds in una scena del film con Mireille Enos

La piccola Cassandra è scomparsa da otto anni, portata via improvvisamente dall'auto del padre, Matthew (Ryan Reynolds), allontanatosi per pochi istanti. Quando, improvvisamente, una serie di inquietanti segnali sembrano indicare che la ragazza è ancora viva, la polizia, i suoi genitori e Cassandra stessa cercheranno di svelare il mistero della sua scomparsa.

The Captive è ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto in Canada: il rapimento di un bambino in un parco. A raccontarlo, durante la presentazione del film al Festival di Cannes, è stato lo stesso Atom Egoyan: "Qualche anno fa un bambino fu rapito in un parco vicino a casa mia, un caso che di cui si parlò a lungo in Canada. Mi colpì la sua immagine appesa per anni sugli alberi del parco e in tutta la zona, il segno che la speranza di ritrovarlo era sempre viva in chi l'amava. Così è nata l'idea del film".

Nel cast, oltre a Ryan Reynolds, anche Scott Speedman, Rosario Dawson, Mireille Enos, Kevin Durand.