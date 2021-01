The Captive - Scomparsa: la storia vera che ha ispirato il film

The Captive - Scomparsa è un thriller canadese basato su una storia vera: quella di un bambino scomparso dal parco giochi di una scuola elementare.

La trama di The Captive - Scomparsa trae ispirazione da un fatto di cronaca realmente accaduto in Canada, si tratta di una vicenda molto triste che è diventata una delle più celebri indagini svolte dalla polizia canadese: il rapimento di Michael Wayne Dunahee nel parco di una scuola elementare.

Captives: Ryan Reynolds in una scena del film

La sceneggiatura di Atom Egoyan, regista e sceneggiatore della pellicola, si ispira alla scomparsa di Michael, il cui compleanno viene festeggiato ogni anno dai suoi genitori che stanno ancora aspettando il suo ritorno. Il film trae anche ispirazione dall'indagine svolta su una presunta rete di pedofili in Cornovaglia, Ontario, terminata nel 2009.

Michael Wayne Dunahee è scomparso dal parco giochi della Blanshard Park Elementary School di Victoria, British Columbia, il 24 marzo 1991 e non è mai stato ritrovato o visto da nessuno. Nonostante sia scomparso a pochi metri dai suoi genitori la polizia non è mai riuscita a trovare un testimone del rapimento.

Captives: Ryan Reynolds in una scena del film insieme a Mireille Enos

Il rapimento di Michael si è presto trasformato in una delle più grandi indagini della storia del Canada: ad oggi la polizia ha ricevuto più di 11.000 segnalazioni a proposito del bambino scomparso. Il caso è stato anche una delle principali storie di cronaca per molti anni e, nonostante la ricompensa di 100.000 dollari, la polizia non ha mai ottenuto indizi utili.

Su Rotten Tomatoes il film ha una valutazione del 30% sulla base di 54 recensioni, con un punteggio medio di 4,15 / 10. Il consenso critico del sito afferma: "Pallido e lugubre, The Captive rappresenta un altro colpo di fulmine atmosferico, meravigliosamente filmato dal regista Atom Egoyan".