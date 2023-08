William Friedkin, Linda Blair ricorda il regista del cult L'esorcista: 'Ha cambiato la mia vita per sempre'

William Friedkin è morto all'età di 87 anni e Linda Blair, la protagonista del film L'esorcista, ha voluto pubblicare un ricordo del regista pieno di affetto e gratitudine. L'attrice, star del cult horror del 1973, ha condiviso un post su Instagram per ricordare il maestro del cinema, sottolineando cosa lo rendeva unico.

Il ricordo della star

Linda Blair ha condiviso delle foto che la ritraggono con William Friedkin, scrivendo: "Come si può esprimere a parole il proprio apprezzamento nei confronti della persona che ha cambiato la tua vita per sempre, insieme al mondo?". L'attrice ha aggiunto: "Billy Friedkin cambiava le cose, pensava fuori dagli schemi, era un genio con una personalità incredibilmente coraggiosa e un'immaginazione straordinaria che elettrizzava i colleghi e gli spettatori ed è rimasto un vero anticonformista nel corso di tutta la sua carriera nel settore cinematografico".

Linda Blair scherza sul set de L'esorcista

Linda ha sottolineato che ogni attore voleva lavorare con William Friedkin e quando aveva solo 13 anni le ha permesso di avere l'equilibrio necessario a compiere un percorso che ha segnato la sua vita. La star del film L'esorcista ha dichiarato: "La sua regia era accompagnata con una guida esigente, impegno e un'etica di lavoro precisa. Le sue libertà creative con la mia performance, sempre provocatoria e precisa, era sostenuta dalla sua regia sempre precisa per la mia interpretazione di Regan. Ha superato i limiti con degli effetti speciali innovativi per assicurarsi che la mia performance fosse sconvolgente e indimenticabile. Mi ha ferocemente protetta dalle folle esasperanti che sono emerse nel giorno dell'uscita del film".

Il cinema di William Friedkin: il lato oscuro dell'America in 5 film cult

Blair ha lodato il regista ricordando: "Ha capito il mio bisogno di rimanere con i piedi per terra, il mio amore per gli animali e mi ha regalato il mio primo cavallo che ho chiamato "Miglior Regista" in suo onore. Ha sostenuto il mio continuo amore per gli animali e la mia fondazione Linda Blair Worldheart, per cambiare il mondo per gli animali".

Linda ha quindi concluso: "Era il mio regista, amico e protettore. È stato un onore conoscerlo e sono profondamente addolorata in questo momento. Ha cambiato la mia vita per sempre, insieme al mondo attraverso la mia interpretazione e tutte le mie performance nel corso della mia carriera. Riposa in pace caro amico... Amore, rispetto e le mie più sentite condoglianze a Sherry, Cedric e Jack".