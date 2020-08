The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca: le differenze tra la storia vera e il film

Il personaggio di Cecil Gaines in The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca è basato sulla vita di Eugene Allen, celebre maggiordomo della Casa Bianca.

The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca è l'adattamento cinematografico di una storia vera, resa celebre da un articolo scritto dal giornalista Wil Haygood e pubblicato sul The Washington Post, che narra la vicenda di Eugene Allen, nel film Cecil Gaines, maggiordomo della Casa Bianca per più di trent'anni.

The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca: il premio Oscar Forest Whitaker in una scena del film

Durante la sua vita Allen ha servito ben 8 presidenti: Harry S. Truman, Dwight D.Eisenhower, John F.Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford , Jimmy Carter e Ronald Reagan. Gran parte dei dettagli presenti nella pellicola non corrispondono alle vicende della vita del famoso maggiordomo.

The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca: Oprah Winfrey con Forest Whitaker in una scena del film

Nel film, ad esempio, Gaines viene sorpreso a rubare una torta da un hotel, poi viene assunto come cameriere nello stesso hotel e in seguito si fa notare da un amministratore della Casa Bianca. Nella vita reale, invece, Allen ha semplicemente fatto domanda per il lavoro e l'ha ottenuto.

Uno dei figli di Gaines nel film è morto in Vietnam mentre l'altro si unisce alle Pantere Nere duranto lo svolgersi delle vicende. Nella vita reale il figlio di Allen è stato veramente in Vietnam ma è sopravvissuto e ha continuato a lavorare per il Dipartimento di Stato. Anche la relazione extraconiugale della moglie alcolizzata è stata inventata per rendere più avvincente la trama di The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca.