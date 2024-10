The Boys: una star di Stranger Things nel cast della quinta e ultima stagione

Comincia la pre-produzione dell'ultima stagione che chiuderà una delle serie Prime Video più viste in streaming in assoluto

Secondo quanto riportato da Variety, la produzione di The Boys ha affidato a Mason Dye un ruolo da guest star nella quinta e ultima stagione dello show.

Dye avrà il ruolo di Bombsight. I dettagli esatti sul personaggio sono stati tenuti nascosti, ma il suo nome era stato precedentemente menzionato nella quarta stagione della serie Prime Video come un Supe che aveva recitato nel primo film di supereroi della Vought "The Curse of Fu Manchu" negli anni Cinquanta.

Secondo le fonti, Bombsight potrebbe apparire anche nella prossima serie prequel Vought Rising che vedrà il ritorno di Jensen Ackles e Aya Cash. Dye è l'ultimo nuovo membro del cast a far parte della quinta stagione di The Boys, che sarà anche l'ultima dello show. In precedenza era stato riferito che Daveed Diggs si sarebbe unito alla serie con un ruolo da series regular non rivelato.

Mason Dye al centro in una scena di Stranger Things 4

Dye è forse più conosciuto per il suo ruolo nella quarta stagione di Stranger Things, dove interpretava la star del basket della Hawkins High Jason Carver. È noto anche per le sue apparizioni nella popolare serie di MTV Teen Wolf e nelle serie di Lifetime Flowers in the Attic, My Stepdaughter, Stalker's Prey e The Wrong Son. Ha anche recitato in film come Natural Selection, Vanished - Left Behind: Next Generation e Obbligo o verità.

The Boys 5, il creatore assicura: "Le morti saranno tutte meritate"

Un finale epico

Eric Kripke, showrunner e produttore esecutivo di The Boys, aveva anticipato che i fan potranno attendersi un ultimo capitolo ricco di sorprese e possibili addii ai personaggi: "Non c'è alcuna garanzia legata a chi sopravviverà perché non dobbiamo tenerli per un'altra stagione, quindi possiamo realizzare alcune cose realmente sconvolgenti e grandiose che accadono costantemente. E, inoltre, come autori, stiamo iniziando a delineare la serie, lo stiamo veramente apprezzando".

Tuttavia, diversi personaggi principali, finora, sono rimasti immuni alla nota imprevedibilità dello show. Il commento di Kripke suggerisce che, come nei fumetti, dove Billy Butcher commette un genocidio di supe verso la fine, anche lo show non si sottrarrà dal ritrarre ciò di cui il personaggio di Karl Urban è veramente capace. Sebbene la storia di Butcher nello show sia significativamente diversa dalla sua controparte a fumetti in molte parti, le sue azioni verso il finale della quarta stagione di The Boys lasciano intendere che non si fermerà davanti a nulla nella quinta stagione per realizzare il suo obiettivo di uccidere Patriota.