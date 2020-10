The Boys, Erin Moriarty: "Non è mai facile indossare il costume di Starlight"

Erin Moriarty, interprete di Starlight in The Boys, ha spiegato quanto sia difficile indossare il costume che vediamo nella seconda stagione della serie tv.

La seconda stagione di The Boys ci mostra Starlight mentre indossa il suo nuovo costume che, come ammesso dall'attrice che la interpreta, Erin Moriarty, non sarà mai facile o comodo da indossare.

The Boys 2: Antony Starr ed Erin Moriarty in una scena della nuova stagione

The Boys, una delle serie tv più acclamate degli ultimi tempi, deve parte del proprio successo anche alla bellezza dei costumi indossati dai supereroi protagonisti. Lo sa bene Erin Moriarty che, nelle scorse ore, ha raccontato ad Insider quanto sia stato e continui ad essere complicato per lei indossare il costume di Starlight, personaggio da lei interpretato sin dalla prima stagione dello show targato Amazon Prime.

"Non è mai facile farlo", ha detto l'attrice 26enne. "Soprattutto il costume di Starlight 2.0, è così stretto che direi che non è nemmeno una questione di abilità indossarlo, è piuttosto una questione di pazienza. Posso dire che la mia pazienza si è ridotta, quindi forse anche per questo motivo è diventato più difficile da tenere addosso".

The Boys si basa sulla serie di fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson ed ha debuttato su Amazon Prime Video nel luglio 2019. All'inizio della prima stagione, il personaggio di Moriarty è diventato un nuovo membro dei Seven ed ha accettato felicemente il lavoro, ma ha imparato presto che essere un super di proprietà della Vought International non è affatto come immaginava e sognava sin da bambina. Annie viene subito costretta ad abbandonare il suo precedente costume per indossare un body aderente che mostra le sue forme e la rende più "sensuale" agli occhi dei fan.

The Boys: la caduta delle eroine

La seconda stagione della serie mostra quindi Starlight in pieno vigore mentre indossa il nuovo abito bianco e oro, svolgendo il suo lavoro di super ormai famosa.

"È un costume elaborato. Richiede più livelli, richiede innesti" ha dichiarato Moriarty riferendosi ai vari elementi che compongono il costume, dagli stivali con i tacchi alti alle imbottiture push-up, passando per una parrucca che serve ad aggiungere volume ai capelli.

Ricordiamo che i primi tre episodi della seconda stagione di The Boys sono stati rilasciati all'inizio di settembre, mentre i nuovi episodi sono usciti a cadenza settimanale. L'atteso finale di stagione è previsto per domani, venerdì 9 ottobre.