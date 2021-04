The Boys: Cara Becky, in vendita grazie a Panini Comics il fumetto prequel

Il fumetto The Boys: Cara Becky è in vendita da oggi 1 aprile grazie a Panini Comics, i fan potranno così scoprire una storia prequel.

The Boys: Cara Becky è il fumetto, in vendita da oggi 1 aprile, pubblicato da Panini Comics che permette ai fan della storia originale e della serie di avvicinarsi a una storia prequel con protagonista Hughie.

Il volume, composto da 176 pagine, avrà un prezzo di 21 euro e sarà acquistabile nelle librerie, nelle fumetterie e online.

The Boys, diventata è una popolare serie prodotta per Amazon Prime Video, è la saga creata da Garth Ennis e Darick Robertson. Panini Comics ha pubblicato oggi l'inedito The Boys: Cara Becky, realizzato dai due autori con la collaborazione di Ross Braun (Jack of Fables), che si è occupato dei disegni.

Cara Becky è il prequel della storia adattata per il piccolo schermo e si concentra sul passato di Becky, la moglie di Billy Butcher che scatena alcune delle dinamiche più importanti nel filone narrativo principale della serie.

Il racconto proposto tra le pagine è ambientato dodici anni dopo gli eventi narrati in The Boys. Hughie è tornato a vivere in Scozia e non si decide a sposare Annie. Ma l'apparizione di un vecchio documento - il diario di Becky - lo riporta nel violento passato di Butcher. Questa è una storia dei Boys di cui Hughie non sapeva nulla e con cui, volente o nolente, dovrà fare i conti.

Ecco la copertina:

The Boys: Cara Becky, la copertina

Nel cast di The Boys, che tornerà prossimamente con gli episodi della terza stagione, troviamo Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Aya Cash e Colby Minifie.

Le prime due stagioni di The Boys sono disponibili su Amazon Prime Video.