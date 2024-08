The Boys 5, svelate alcune importanti anticipazioni dalla stagione finale

La quinta stagione, come annunciato, sarà anche l'ultima per la serie Prime Video, dunque è tempo di prime anticipazioni

Con la conferma che la Stagione 5 di The Boys sarà anche l'ultima per la serie Prime Video, è naturale che ogni tipo di informazione o anticipazione in arrivo sia praticamente oro colato e l'ultima riguarda un personaggio protagonista di una svolta molto importante nella passata stagione.

La quarta stagione di The Boys ha finalmente approfondito la storia di A-Train con un arco completo di svolta e redenzione. La Vought ha quindi rivelato in che modo sta coprendo il tradimento di uno dei suoi membri più importanti mentre dà la caccia al disertore.

L'A-Train di Jessie T. Usher ha uno degli archi narrativi più tragici di The Boys. La prima stagione ha rivelato la dipendenza del personaggio dal Composto V e i suoi inutili tentativi di essere degno dei Sette. Le stagioni successive hanno offerto uno scorcio della sua storia al di fuori della Vought, che lo ha dipinto come un supereroe impeccabile fin dall'inizio.

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

La famiglia e la comunità di A-Train, tuttavia, lo conoscono come Reggie Franklin e la sua serie di atti altruistici finisce per ricordargli il suo valore. Questo lo porta a rivolgersi a Hughie e la banda di Butcher, che gli chiedono aiuto per rovesciare la Vought dall'interno. Tutto si risolve nel finale della quarta stagione, quando A-Train viene smascherato come traditore; La Vought ha quindi rilasciato il suo comunicato su X mentre i Sette si occuperanno del criminale.

The Boys 5, il creatore assicura: "Le morti saranno tutte meritate"

L'account X della Vought International ha rivelato anche un aspetto familiare dell'assenza di A-Train. "Oggi, Vought può confermare che A-Train è stato schierato all'estero con effetto immediato", ha scritto sul post. "Dobbiamo mantenere tutti i dettagli riservati, sia per la sua sicurezza che per quella del mondo libero. Auguriamogli buona fortuna".

Una foto di accompagnamento afferma che A-Train ha intrapreso una missione top-secret sotto copertura, nascondendo di fatto la situazione sotto il tappeto. Tuttavia, è probabile che si tratti di una soluzione a breve termine, una volta che A-Train riemergerà per rivelare la sua nuova fedeltà. The Boys sta lasciando intendere quindi che il personaggio avrà un ruolo chiave nell'escalation di eventi della quinta stagione.