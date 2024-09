The Boys 5: Daveed Diggs nel cast dell'ultima stagione

Daveed Diggs farà parte del cast della stagione 5 di The Boys, l'ultima della serie tratta dal fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson.

Come prevedibile, tuttavia, non sono stati svelati i dettagli del personaggio affidato all'attore, recentemente protagonista di Snowpiercer sempre sul piccolo schermo.

L'annuncio compiuto online

La pagina Twitter ufficiale della serie The Boys ha semplicemente annunciato dichiarando "Date tutti il benvenuto a Daveed Diggs nella famiglia di The Boys, lo farete? Interpreterà un personaggio nello show. Quello è tutto che saprete per ora".

Nella quarta stagione della serie è stato mostrato quello che accade quando il mondo è sull'orlo di un baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Homelander, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader di The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

The Boys 4, la recensione: una stagione dolorosa e fuori di testa

Il cast è composto da Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti.

Ecco l'annuncio compiuto online:

Un finale epico

Eric Kripke, showrunner e produttore esecutivo di The Boys, aveva anticipato che i fan possono attendersi un ultimo capitolo ricco di sorprese e possibili addii ai personaggi: "Non c'è alcuna garanzia legata a chi sopravviverà perché non dobbiamo tenerli per un'altra stagione, quindi si possono avere queste cose realmente sconvolgenti e grandi che accadono costantemente. E, inoltre, come autori, stiamo iniziando a delineare la serie, lo stiamo veramente apprezzando".

Lo show è prodotto da Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures.