The Boys 3: Jeffrey Dean Morgan spera di poter recitare con Jensen Ackles

Nel cast di The Boys 3 potrebbe forse esserci anche Jeffrey Dean Morgan: la star di The Walking Dead ha infatti confermato ancora una volta che sarebbe felice di recitare nuovamente accanto a Jensen Ackles, una delle new entry nello show prodotto da Amazon Studios.

Un fan gli ha infatti chiesto se sarebbe ancora disposto ad apparire nello show e Jeffrey ha risposto in modo chiaro: "Ci conto. Erick Kripke, hai capito?".

Le ipotesi dell'arrivo di Jeffrey Dean Morgan nel mondo di The Boys erano emerse nel mese di gennaio 2020 quando Eric Kripke, showrunner della serie, gli aveva offerto una parte dopo aver scoperto che era un grande fan del progetto. L'attore, attualmente star di The Walking Dead con la parte di Negan, aveva risposto che sarebbe stato disposto a partecipare in ogni momento e avrebbe accettato al volo la proposta.

Lo sceneggiatore e produttore, tuttavia, aveva successivamente rivelato ai fan che la pandemia in corso probabilmente renderà impossibile coinvolgere la star nelle riprese, dovendo tenere conto delle tempistiche legate alla quarantena obbligatoria prima di poter lavorare sul set in Canada, situazione che rende davvero complicato poter coinvolgere Morgan che nei prossimi mesi sarà impegnato nella realizzazione dell'ultima stagione dell'adattamento televisivo della storia ideata da Robert Kirkman dopo un'apocalisse zombie.

Kripke, in estate, aveva confermato di aver parlato con Jeffrey: "C'è un ruolo di cui abbiamo già parlato, ma è impegnato in The Walking Dead, quindi ha un'altra casa. Ma abbiamo già parlato di un ruolo e potrebbe essercene potenzialmente un altro di cui discutere. Ma ne stiamo parlando, ci siamo scambiati molti messaggi per capire come coinvolgerlo nello show. Non abbiamo già trovato un accordo, ma c'è la volontà di farlo ed entrambi ne stiamo parlando".

Eric aveva ribadito: "Può essere disponibile solo per un paio di giorni e c'è ancora una quarantena obbligatoria di due settimane per chi arriva in Canada dagli Stati Uniti, questo lo rende impossibile. Una delle tante cose rovinate dal COVID in questo mondo potrebbe essere un suo cameo o la possibilità di affidargli un personaggio. Ma se verrà rimossa la quarantena o ci saranno altre circostanze che lo rendono possibile, allora sì, cercheremo di organizzarci".

Jeffrey Dean Morgan, parlando di The Boys, ha inoltre confermato che è entusiasta all'idea di vedere Jensen Ackles, con cui ha lavorato in Supernatural, e di essere convinto che sarà fantastico nel ruolo di Soldier Boy.