The Boys 2, Jack Quaid: "La seconda stagione sarà ancora più folle"

The Boys 2, la serie che ha debuttato su Amazon Prime qualche mese fa, arriverà prossimamente in streaming con gli episodi della seconda stagione e l'attore Jack Quaid ha ora rivelato cosa possono attendersi i fan.

L'attore, interprete di Hughie Campbell nello show tratto dall'omonimo fumetto, è stato intervistato dal sito ComicBook.com e ha svelato: "Nessuno è pronto per la seconda stagione! Sarà semplicemente folle".

Jack Quaid, commentando il ritorno di The Boys, ha quindi raccontato: "Dirò semplicemente che la portata è molto più grande. Penso che abbiamo superato la prima stagione per quanto riguarda i momenti folli che ti obbligano a dire 'Ma che cavolo?!'. Ho realizzato delle cose in questa stagione che non avevo mai fatto prima nella mia carriera e probabilmente non mi ritroverò più in quelle situazioni. Decisamente un momento... non posso rivelare nulla, ma quando la vedrete saprete di cosa sto parlando".

L'attore ha proseguito sottolineando: "E penso che si approfondiranno tutti i personaggi nello show; è più grande ma è più profonda con tutti. E penso che ciò che è importante nella seconda stagione sia che semplicemente non proponiamo cose più grandi o abbiamo più combattimenti - anche se li abbiamo - ma ci si immerge realmente in quei personaggi e si capisce cosa li rende tali. E so che dalla prospettiva di Hughie, avremo molto di quegli elementi. Quindi sì, sono semplicemente entusiasta all'idea che le persone vedano la seconda stagione. Credo che, secondo me, sia persino migliore rispetto alla prima stagione".

The Boys è una serie televisiva ideata da Eric Kripke, basata sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Alla base c'è l'idea che non tutti i supereroi usino i loro poteri con criterio e per fare del bene, ma che alcuni lo utilizzino per fini poco nobili se non illegali. Ma a tenerli a bada ci pensa un gruppo speciale: i The Boys appunto, ma le cose non sono semplici come è facilmente intuibile. Rilasciata a luglio, la serie è stata rinnovata da Amazon ancor prima del suo debutto nella piattaforma streaming.

Il cast è composto da Karl Urban nei panni di Billy Butcher, leader dei Boys che ha una missione personale da compiere, vendicare la morte della fidanzata per mano del supereroe A-Train. Con lui Jack Quaid è "Wee" Hughie, Karen Fukuhara è The Female, Laz Alonso interpreta Mother's Milk e Tomer Capon è Frenchie.

La serie, coprodotta con Sony Pictures Television Studios, è stata scritta e creata dallo showrunner Eric Kripke e tra i produttori figurano gli autori di Preacher Evan Goldberg e Seth Rogen.

