The Boy 2: la prima foto mostra un'inquietante scoperta

The Boy 2, il sequel dell'horror con Lauren Cohan, arriverà prossimamente nei cinema di tutto il mondo e online la produzione ha diffuso la prima foto ufficiale del progetto che avrà come protagonista l'attrice Katie Holmes.

Le riprese sono infatti iniziate il 28 gennaio e al centro della trama ci sarà una giovane famiglia che si trasferisce nella residenza di Heelshire Mansion, senza conoscere la storia dell'edificio e i terrificanti eventi che si sono svolti all'interno della casa. Quando il figlio della coppia stringe una sconvolgente amicizia con un'inquietante bambola che chiama Brahms i protagonisti dovranno fare i conti con delle situazioni pericolose e terrificanti.

Ecco la prima immagine:

Alla regia ci sarà nuovamente Bell Brent e nel cast saranno presenti anche Christopher Convery (Gotham) nel ruolo del piccolo Jude e Owain Yeoman che sarà suo padre Sean. Ralph Ineson, inoltre, interpreta un personaggio chiamato Joseph.

Tra i produttori ci sono STXFilms, Tom Rosenberg, Gary Lucchesi, Eric Reid, Matt Berenson, Jim Wedaa e Roy Lee.

The Boy era costato 15 milioni di dollari incassandone 68 in tutto il mondo, risultato che ha spinto a dare il via libera al sequel.