The Bourne Dilemma: Matt Damon tornerà nel prossimo film di Edward Berger

Edward Berger non ci ha messo molto a lanciarsi nella produzione di film in franchising. Berger ha diretto il pluripremiato film Netflix Niente di nuovo sul fronte occidentale e l'acclamato Conclave di quest'anno e, come già riportato, è stato contattato per dirigere il prossimo film di Jason Bourne.

Il nuovo film del franchise

Matt Damon ha dichiarato che tornerà per "un altro" film del franchise di Bourne. Secondo un annuncio di Production Weekly, il prossimo capitolo si intitolerà "The Bourne Dilemma" e Berger ha firmato per la regia del film.

Ci sono stati cinque film su Jason Bourne, e i primi tre sono stati di gran lunga i migliori: The Bourne Identity di Doug Liman, The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum di Paul Greengrass. Gli ultimi due Jason Bourne - The Bourne Legacy (2012) e Jason Bourne (2016), sono stati quasi completamente dimenticati.

Il franchise di Jason Bourne è basato sui romanzi di Robert Ludlum. Sul grande schermo, Matt Damon ha interpretato il protagonista in The Bourne Identity del 2002, diretto da Doug Liman. Damon ha poi fatto ritorno nel 2004 in The Bourne Supremacy, diretto da Greengrass, e nel 2007 in The Bourne Ultimatum, che vedeva alla regia Tony Gilroy. Quasi un decennio dopo l'attore ha ripreso il ruolo dell'ex agente in Jason Bourne del 2016, diretto nuovamente da Paul Greengrass. The Bourne Legacy del 2012, invece, vedeva come protagonista Jeremy Renner.

Precedentemente Damon aveva dichiarato sul prossimo film di Bourne: "Non mi sono stati forniti dettagli. C'è un grande regista, di nome Edward Berger, che ha diretto Niente di nuovo sul fronte occidentale. Non so se l'avete visto, è uscito di recente. È fantastico. È un regista tedesco, meraviglioso. Non è ancora stato rivelato se l'idea prevede la continuazione della storia principale di Bourne o una nuova storia simile a The Bourne Legacy. Mi piacerebbe molto lavorare con Berger! Ci sta lavorando, quindi lo sto tenendo sott'occhio, sono ansioso come voi di vederlo. Spero che sia fantastico e si possa fare". Sembra dunque che il suo desiderio si sia avverato.