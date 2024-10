Jason Bourne 6: il nuovo film del franchise con Matt Damon sarebbe in lavorazione

Un sesto film di Jason Bourne sarebbe in fase di sviluppo. Matt Damon nei panni dell'ex agente CIA manca dal grande schermo dal 2016 ma pare che Universal Pictures starebbe attualmente lavorando al sesto capitolo della saga action.

Il film dovrebbe intitolarsi The Bourne Dilemma, e il regista dovrebbe essere Edward Berger, colui che ha diretto Niente di nuovo sul fronte occidentale, ereditando la guida del franchise da Paul Greengrass, che avrebbe rifiutato la regia.

Nuovo corso

Secondo il Times, Paul Greengrass avrebbe declinato l'invito del principe William a considerare l'idea di realizzare un altro film di Jason Bourne perché al franchise servirebbe un regista più giovane:"Non fa per me, hanno bisogno di registi più giovani, io ho fatto la mia parte. Ma spero trovino qualcuno di giovane e talentuoso per farlo, penso che siano già in fase di sviluppo".

Matt Damon in una scena di Bourne 5

Matt Damon sarebbe entusiasta di lavorare con Berger:"Niente di nuovo sul fronte occidentale è un film fantastico, lui è straordinario e ha detto di avere un'idea. Mi piacerebbe lavorare con lui, quindi ci sta lavorando. Spero sia grandioso e si possa fare".

Tuttavia, anche per Matt Damon il tempo scorre e alla soglia dei 55 anni, la vita da spia potrebbe terminare da un momento all'altro:"Ad un certo punto qualcuno dovrà prendere il mio posto. Non divento più giovane". Matt Damon ha interpretato Jason Bourne in quattro film.

L'esordio avvenne con The Bourne Identity nel 2002, seguito da The Bourne Supremacy nel 2004, The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo nel 2007 e Jason Bourne nel 2016, con in mezzo lo spin-off del 2012 The Bourne Legacy, senza Damon ma con Jeremy Renner protagonista.

Ora all'orizzonte c'è il sesto film del franchise e Matt Damon è pronto a tornare in uno dei ruoli più iconici della sua lunga carriera.