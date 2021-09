The Book of Boba Fett: il poster svela la data di uscita su Disney+

Il poster della serie The Book of Boba Fett, spinoff di The Mandalorian, svela la data di uscita in streaming su Disney+

La serie The Book of Boba Fett, con protagonista l'iconico cacciatore di taglie dell'universo di Star Wars, ha ora un poster che svela la data di uscita: il 29 dicembre debutterà infatti il nuovo progetto targato Disney+.

L'immagine mostra il personaggio con la sua armatura e pronto a entrare in azione creando un legame visivo con la scena con cui si era annunciata la produzione dello show.

In The Book of Boba Fett i protagonisti saranno Temuera Morrison e Ming-Na Wen, interprete di Fennec Shand. A produrre il progetto sono Dave Filoni, Jon Favreau e Robert Rodriguez.

The Book of Boba Fett, un'emozionante avventura dell'universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

La terza stagione di The Mandalorian, in arrivo nei prossimi mesi su Disney+, dovrebbe proseguire la propria narrazione in modo indipendente, anche se non è escluso che avvengano ulteriori crossover tra i progetti.

Lo show con star Pedro Pascal ha già dato vita a uno spinoff dedicato ad Ahsoka Tano, il personaggio affidato nella versione live-action all'attrice Rosario Dawson, e al progetto Rangers of the New Republice. L'universo di Star Wars si espanderà sugli schermi di Disney+ anche con la serie The Acolyte, descritta come un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia all'insegna di segreti e poteri oscuri emergenti nell'ultimo periodo della High Republic.