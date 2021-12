The Book of Boba Fett: un nuovo teaser mostra il mondo del crimine in azione

Disney+ ha condiviso un nuovo teaser della serie The Book of Boba Fett, lo show in arrivo su Disney+ il 29 dicembre.

The Book of Boba Fett arriverà tra soli 5 giorni sugli shermi di Disney+ e un nuovo teaser regala delle brevi sequenze inedite della première dell'atteso show.

Nel video si assiste infatti al tentativo del cacciatore di taglie di assumere il controllo del mondo criminale dopo la morte di Jabba, situazione che potrebbe essere più complicata rispetto al previsto, considerando il gran numero di scene d'azione presenti fin dai filmati promozionali del progetto della saga di Star Wars.

La serie The Book of Boba Fett viene descritta come un'emozionante avventura dell'universo di Star Wars. Il progetto è stato anticipato in una scena post credit a sorpresa dopo il finale della seconda stagione di The Mandalorian.

Nella serie seguiremo il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo criminale della Galassia al loro ritorno sulle sabbie di Tatooine, per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il co-produttore.