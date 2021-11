The Book of Boba Fett: Jennifer Beals in una nuova foto della serie

Jennifer Beals e Temuera Morrison sono ritratti in una nuova foto tratta dalla serie The Book of Boba Fett, in arrivo il 29 dicembre su Disney+.

The Book of Boba Fett arriverà sugli schermi di Disney+ il 29 dicembre e una nuova foto mostra il protagonista Temuera Morrison accanto a Jennifer Beals, la star di Flashdance che debutterà nella saga di Star Wars in occasione della serie.

Lo scatto inedito è stato condiviso dal magazine Empire che ha regalato la piccola anticipazione riguardante lo spinoff di The Mandalorian.

The Book of Boba Fett: Temuera Morrison e Jennifer Beals in una nuova foto

La foto di The Book of Boba Fett mostra l'attore Temuera Morrison mentre parla con il personaggio affidato a Jennifer Beals, un nuovo personaggio alieno Twi'lek. Poco distante c'è anche Fennec Shand (Ming-Na Wen), con cui l'ex cacciatore di taglie ha unito le forze per provare a conquistare il mondo del crimine dopo il vuoto di potere causato dalla morte di Jabba.

Il nuovo progetto prodotto per la piattaforma di streaming sembra avrà un approccio in stile Il padrino e i fan della saga si stanno attendendo dei potenziali legami con altri tasselli dell'universo creato da George Lucas tra cui The Bad Batch, in cui è apparsa Omega che è la "sorella" di Boba Fett, e Solo: A Star Wars Story.

A proposito di questo nuovo progetto, Disney+ ha annunciato: "The Book of Boba Fett - la nuova serie targata Lucasfilm anticipata in una scena post credit a sorpresa dopo il finale della seconda stagione di The Mandalorian - debutterà mercoledì 29 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming".

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.