The Book of Boba Fett: Disney+ conferma il nuovo spinoff di The Mandalorian, il debutto nel 2021

The Book of Boba Fett sarà la prossima serie ambientata nell'universo di Star Wars e la conferma ufficiale, avvenuta pochi minuti fa, svela inoltre quando è previsto il debutto: nel mese di dicembre 2021 sulla piattaforma di Disney+.

Lo show sarà uno spinoff di The Mandalorian dedicato all'iconico personaggio, come anticipato proprio nel finale della seconda stagione del progetto con star Pedro Pascal.

Su Twitter è stato svelato il logo ufficiale di The Book of Boba Feet, oltre ad annunciare che i protagonisti saranno Temuera Morrison e Ming-Na Wen, interprete di Fennec Shand. A produrre il progetto saranno Dave Filoni, Jon Favreau e Robert Rodriguez.

La terza stagione di The Mandalorian sarà quindi indipendente alle avventure di Boba Fett.

Lo show ha già dato vita a uno spinoff dedicato ad Ahsoka Tano, il personaggio affidato nella versione live-action all'attrice Rosario Dawson, e al progetto Rangers of the New Republice. L'universo di Star Wars si espanderà sugli schermi di Disney+ anche con la serie animata The Bad Batch e The Acolyte, descritto come un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia all'insegna di segreti e poteri oscuri emergenti nell'ultimo periodo della High Republic.