Come The Blues Brothers: italiano salta da un ponte levatoio in Russia imitando il film!

Un ragazzo italiano ha provato ad attraversare un ponte levatoio in movimento a San Pietroburgo, come nella celebre scena del film The Blues Brothers.

Un ragazzo italiano di 29 anni si è reso protagonista di una scena degna di The Blues Brothers, il film cult diretto da John Landis con John Belushi e Dan Aykroyd, su un ponte levatoio di San Pietroburgo.

Il prode ha tentato di saltare con la sua auto presa a noleggio dal ponte di Sampsonievskij, nel pieno centro della città. La struttura si era appena messa in movimento e il tempo d'attesa per l'attraversamento successivo deve essere sembrato troppo al ragazzo che ha deciso, quindi, di oltrepassare l'ostacolo, forse memore del celebre film, accelerando, oltrepassando le barriere protettive e provando a saltare con la vettura dalla parte opposta.

Per chi non ricorda la famosissima scena di The Blues Brothers, ecco lo spezzone "incriminato":

Il sorprendente volo in sé è stato un successo ma l'atterraggio, al contrario, piuttosto doloroso: non soltanto l'auto ha perso il parafango anteriore, il 29enne italiano ha riportato ferite alla testa e a una gamba. Non è andata meglio alla sua accompagnatrice, una russa di 34 anni, ricoverata con un trauma lombare.

