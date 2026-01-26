The Blind Side, Quinton Aaron, interprete di Michael, è ricoverato in rianimazione ad Atlanta

L'attore Quinton Aaron, protagonista di The Blind Side accanto a Sandra Bullock, è ricoverato in ospedale dopo aver perso i sensi nella propria casa.

La sua famiglia ha lanciato una pagina GoFundMe per provare a ottenere i fondi necessari a coprire i costi necessari alle cure e ad aiutare la famiglia durante il suo percorso durante la guarigione.

Cosa è accaduto alla star di The Blind Side

Il manager di Quinton Aaron ha spiegato che il quarantunenne stava salendo le scale nel suo appartamento di Atlanta, la scorsa settimana, quando improvvisamente è caduto. La causa del malore non è ancora stata identificata, anche se la sua famiglia sostiene che l'interprete di Michel Oher, sportivo che aveva recentemente fatto causa ai genitori adottivi, nel film The Blind Side sia attualmente in rianimazione mentre lotta contro una grave infezione al sangue.

Le condizioni di Quinton sarebbero comunque stabili e sarebbe in grado di comunicare con le persone.

Gli aggiornamenti sulla situazione

Katrina Fristoe, manager di Aaron, ha dichiarato al The Daily Mail: "La famiglia apprezza profondamente l'ondata di sostegno da parte dei fan e dei media, ma chiede in modo rispettoso che venga mantenuta la privacy durante questo momento difficile".

Quinton, inoltre, starebbe ricevendo le migliori cure possibili ed è circondato dalla sua famiglia.

Nella pagina GoFundMe, dove sono stati raccolti quasi 3500 dollari, si spiega che quanto accaduto è stato 'improvviso, spaventoso e sconvolgente per i suoi cari'. Le spese mediche e quelle necessarie a rimanere accanto all'attore sono piuttosto elevate e, per questo motivo, è stato chiesto l'aiuto dei fan e di chi apprezza e sostiene Quinton.

Aaron, dopo il successo di The Blind Side, ha recitato anche in Mothers and Daughters e Halfway. Recentemente l'attore era stato al centro dell'attenzione dei media per la sua rapida, e importante, perdita di peso e online c'è chi ha ipotizzato che la sua salute abbia risentito proprio di questa situazione. Per ora non resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della famiglia di Quinton o del suo manager.