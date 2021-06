The Birthday Cake: Ewan McGregor e Val Kilmer nel trailer del mafia movie

Ewan McGregor e Val Kilmer nel trailer del mafia movie The Birthday Cake, atmosfere tese e drammi familiari in vista.

Svelato il trailer di The Birthday Cake, mafia movie che vede nel cast le star Ewan McGregor e Val Kilmer. Tra gli interpreti anche Shiloh Fernandez, Lorraine Bracco, William Fichtner, Ashley Benson, Aldis Hodge, Penn Badgley, Vincent Pastore, Luis Guzmán, Jeremy Allen White ed Emory Cohen.

Nel trailer intravediamo Ewan McGregor nei panni di un prete che consiglia Gio prima di dedicarsi all'impresa, portare la torta alla celebrazione tenuta dallo zio. Le varie scene mostrano un'atmosfera decisamente tesa nella "famiglia", mentre Gio si muove nella notte newyorkese in cerca di risposte.

Questa la sinossi di The Birthday Cake: Gio deve consegna una torta per la celebrazione del 10 anniversario della misteriosa morta del padre. A guidare le celebrazioni lo zio (Val Kilmer), boss della mafia di Brooklyn. La vita di Gio prenderà una svolta improvvisa nel corso sella serata in cui scoprirà cosa è realmente accaduto al padre.

Jimmy Giannopoulos dirige The Birthday Cake da una sceneggiatura scritta insieme a Diomedes Raul Bermudez e Shiloh Fernandez.

