The Bikeriders, Tom Hardy non voleva copiare Il selvaggio: "Fare la parodia di Brando non mi sembrava giusto"

Con il suo ultimo film, che contiene un riferimento diretto a Marlon Brando, prendere in prestito dal maestro del metodo è stato molto più facile per il discepolo Tom Hardy.

Tom Hardy è stato paragonato a Marlon Brando fin dal suo lancio sulla scena, non solo per la sua abilità camaleontica, ma anche per il suo approccio unico alla caratterizzazione dei personaggi.

Nell'imminente saga criminale di Jeff Nichols The Bikeriders, questo paragone si consolida nella memoria cinematografica, poiché il suo personaggio, Johnny, trova ispirazione dall'interpretazione di Brando nel ruolo del capo banda Johnny Strabler ne Il selvaggio. Parlando con Fandango in una recente intervista, Hardy ha dichiarato che per lui è stato molto più facile ispirarsi a Brando per la sua interpretazione, ma che doveva andare oltre la mimica.

L'interpretazione di Tom Hardy e l'ispirazione a Brando

"Per Jeff Nichols era molto importante che fosse concentrato su quel momento", ha detto Hardy del suo personaggio che guardava Brando sul grande schermo. "Quindi sarebbe stato sciocco non capire che quella era in qualche modo l'ispirazione di fondo, certamente l'ispirazione era nata da lì, ma Johnny è anche un uomo vero nella vita reale, quindi non sarebbe stato giusto limitarsi a parodiare Marlon Brando".

The Bikeriders: Tom Hardy in una scena

Hardy è forse più noto per il suo lavoro vocale unico, che trae ispirazione, ancora una volta, da Brando, ma anche da voci che ha sentito nel corso della sua vita e persino dai cartoni animati. Parlando di chi si è ispirato per Johnny, ha detto: "Elmer Fudd, Bugs Bunny...mi piace giocare con gli accenti perché penso che alcune persone siano molto sensibili alla fonetica degli accenti, come se dovessero essere molto specifici, e lo capisco al 100%, ma penso anche che ci sia un margine di transizione come quando si cerca di creare un personaggio. Non è solo la voce, è il modo in cui uno si muove, il modo in cui guarda, il modo in cui deduce, il modo in cui il suo viso si muove, la sua ombra si muove, i suoi tic, la sua camminata, tutto è collegato".

Riguardo alle abitudini più eccentriche di Brando dentro e fuori dal set, Hardy ha detto di non sentire una vera e propria identificazione con l'attore sotto quell'aspetto. "Penso che la parte migliore del lavoro sia quella di poter entrare e uscire dal ruolo immediatamente", ha detto a Fandango. "E se non ci riesci, capisco se hai una giornata difficile, capisco se hai i nervi a fior di pelle, capisco perfettamente. A volte dobbiamo concentrarci e darci dentro perché la situazione ci intimorisce o perché ci sono molti soldi in ballo o perché non riusciamo a raggiungere l'obiettivo, va bene essere tranquilli. E rispetto le altre persone che ne hanno bisogno, ma io non ne ho bisogno".