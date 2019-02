The Big Bang Theory Time Machine: gioca al quiz di Infinity sull'iconica serie tv!

La scorsa estate il network CBS ha confermato ufficialmente che la serie The Big Bang Theory si concluderà al termine della dodicesima stagione, salutando quindi i propri fan nel mese di maggio 2019. In onore dell'inizio delle ultime puntate, Infinity ha organizzato per tutti gli appassionati un divertente quiz, Time Machine.

Lo show ha infranto molti record, superando anche la quota storica, per un progetto multi-camera, di 279 episodi prodotti. L'emittente ha dichiarato, assicurando che ci sarà un'epica conclusione, che i produttori, gli sceneggiatori, il cast e i membri della troupe saranno per sempre grati ai fan e al loro incredibile sostegno dimostrato nel corso di 12 anni. Le puntate inedite di The Big Bang Theory sono accompagnate da Infinity con un quiz, che si può trovare a questo link, su molti diversi momenti della serie. Lo scopo? Ottenere 20 risposte esatte di fila, per ogni domanda indovinata ci sarà una piccola curiosità per i fan.

Lo show ha debuttato nel 2007 in tv e ha ottenuto 52 nomination ai prestigiosi premi Emmy, conquistandone 10, e 7 candidature ai Golden Globes.

Il progetto ha inoltre dato vita allo spinoff Young Sheldon, dedicato all'infanzia del personaggio interpretato dall'attore Jim Parsons.