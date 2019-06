The Big Bang Theory: in arrivo un nuovo spinoff dedicato a Howard?

The Big Bang Theory potrebbe tornare sugli schermi con un secondo spinoff dopo quello dedicato a Sheldon e il personaggio di cui si dovrebbe raccontare la giovinezza potrebbe essere Howard Wolowitz.

Il network CBS sembra sia interessato a esplorare questa possibilità per poter sfruttare la popolarità dei personaggi e della serie che si è conclusa dopo 12 anni.

La serie originale ha detto addio ai suoi fan dopo dodici stagioni - qui potete leggere la nostra recensione del finale di The Big Bang Theory - ma le possibilità di un ulteriore salto nel passato sembra essere stata anticipata dal season finale di Young Sheldon.

Sul piccolo schermo si sono infatti viste le versioni del gruppo di amici negli anni della loro giovinezza. Leonard e Raj erano seduti alla scrivania, Penny e Bernadette stavano dormendo, Amy stava leggendo il libro La casa nella prateria, mentre Howard era impegnato con un videogioco e la signora Wolowitz gli chiedeva di andare a dormire, non venendo però ascoltata dal figlio.

Il futuro astronauta veniva mostrato a nove anni, età in cui i suoi genitori erano ancora insieme. Il potenziale spinoff Young Howard potrebbe essere ambientato in quel periodo, poco prima che Sam Holowitz abbandonasse la famiglia per motivi sconosciuti.

Il team degli sceneggiatori della CBS potrebbe quindi avere a disposizione almeno tre stagioni per arrivare a quel momento importante della vita di Howard, seguendo successivamente le nuove dinamiche esistenti nella famiglia Wolowitz. Per ora, tuttavia, non c'è alcuna certezza riguardante il potenziale progetto e bisognerà attendere per scoprire se il network svilupperà ulteriormente l'idea che potrebbe inoltre rivelare il volto della madre del personaggio interpretato da Simon Helberg, di cui si è solamente sentita la voce nell'amata serie dedicata agli amici di Sheldon.

Da The Big Bang Theory a Pixels, come i nerd conquistano lo schermo e... salvano il mondo!