The Big Bang Theory: l'originale Penny svela come è stata tagliata dalla serie e sostituita da Kaley Cuoco

Amanda Walsh, scelta come protagonista femminile originale di The Big Bang Theory, svela come è stata tagliata dalla serie e poi sostituita da Kaley Cuoco. Nel 2006, i creatori Chuck Lorre e Bill Prady hanno presentato un nuovo pilot comico alla CBS. Purtroppo, la versione iniziale della serie è stata respinta, costringendoli a riorganizzare il pilot trasformandolo in quello che sarebbe poi diventato The Big Bang Theory. Il pilot originale introduceva Katie, interpretata da Amanda Walsh, come terzo personaggio principale dello show insieme a Sheldon (Jim Parsons) e Leonard (Johnny Galecki). Quando la CBS ha chiesto a Lorre e Prady di modificare la serie, il personaggio è stato scartato e sostituito da Kaley Cuoco nei panni di Penny.

The Big Bang Theory è diventata una delle serie di maggior successo di sempre, conquistando una schiera di fan in ogni parte del mondo. A fronte di tale risultato, Amanda Walsh ha raccontato la sua breve esperienza nella sitcom nel libro di Jessica Radloff The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story Of The Epic Hit Series, in cui si legge:

Una foto di Amanda Walsh

"Aspetti di ricevere quella telefonata per sapere se la serie verrà approvata e se volerai a New York. E quando è arrivata quella telefonata, sono state ventiquattr'ore folli perché ho scoperto che Sons & Daughters non era stata approvata. E poi ho scoperto che anche The Big Bang Theory non era stata approvata, ma sarebbe stata modificata. Avrebbero sostituito un solo personaggio, il mio. Non è mai la chiamata che vuoi ricevere come attore, ma Bill è stato il più gentile possibile riguardo all'intera faccenda. E poi sono stata davvero fortunata che l'anno successivo Burrows mi abbia assunto per un altro pilot intitolato The Mastersons of Manhattan con Molly Shannon e Natasha Richardson. Mi ha fatto capire che il problema non ero io perché come attore dubiti sempre di te stesso. Essere riassunta dalle stesse persone per un altro grande progetto mi ha ridato fiducia. E sono stata chiamata per altri progetti di Chuck, e Nikki e Ken hanno sempre detto che Chuck è un mio fan, il che aiuta molto. Il tempo è davvero la miglior medicina per queste situazioni".

Perché Katie di Amanda Walsh è stata tagliata

Gli autori di The Big Bang Theory hanno ribadito più volte che, nonostante la bravura di Amanda Walsh, il problema stava nel modo in cui il personaggio di Katie era stato scritto. A differenza di Penny, Katie era più mondana, il che significa che poteva essere scortese e dura con Sheldon e Leonard. Considerata la natura nerd dei loro personaggi, la dinamica tra i caratteri non ha funzionato. Anche la scrittura di Penny ha sollevato critiche in alcune occasioni come in una "deplorevole scena" di The Big Bang Theory criticata dallo stesso produttore. Nonostante ciò, lo show è amatissimo dai fan che, a distanza di anni dal gran finale, continuano a seguire lo spinoff Young Sheldon.