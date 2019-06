The Big Bang Theory: il finale di serie arriva su Infinity!

Dopo dodici stagioni si conclude The Big Bang Theory, una delle serie più amate in Italia e nel mondo, e gli ultimi due episodi della stagione finale, La costante del cambiamento (ep. 23 stagione 12) e La sindrome di Stoccolma (ep. 24 stagione 12) saranno disponibili su Infinity dal 25 giugno.

Ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, The Big Bang Theory è diventata una delle serie più acclamate dal pubblico fin dalla messa in onda dell'episodio pilota nel 2007, diventando anche la sitcom più longeva nella storia della televisione statunitense con 12 stagioni e 279 episodi. "Il giorno delle riprese dell'ultimo episodio - ha dichiarato Johnny Galecki a Etna Comics - è stato un momento molto emozionante, ci siamo abbracciati e siamo finiti tutti in lacrime. Dopo dodici anni siamo diventati una vera famiglia."

The Big Bang Theory: Sarah Michelle Gellar e Kunal Nayyar nell'episodio finale

Tra colpi di scena, qualche lacrima e soprattutto tante risate, negli episodi finali, Sheldon e Amy sono in attesa di ricevere una grande notizia. Bernadette e Howard lasciano i loro bambini per la prima volta mentre Penny e Leonard cercano di mantenere un segreto e Raj conosce una nuova amica. Ma il loro futuro è ancora tutto da scoprire! Tra le sorprese dell'ultimo episodio, Sarah Michelle Gellar, la star di Buffy - L'ammazzavampiri, compare in uno speciale cameo nei panni di se stessa per omaggiare il finale della serie.

Aspettando l'attesissimo finale di serie, la dodicesima stagione di The Big Bang Theory è disponibile su Infinity insieme a tutte le undici stagioni precedenti.